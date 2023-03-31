У низці областей України оголошували тривогу
П'ятниця, 31 березня 2023, 02:10
У Київській області включно із столицею ввечері 30 березня о 22:00 оголошували повітряну тривогу.
Джерело: мапа тривог, Київська ОВА
Деталі: Перед цим повітряну тривогу оголосили у Сумській і Чернігівській областях.
В Київській ОВА повідомили, що є "загроза атаки дронів".
Пізніше тривогу оголосили також у Харківській області.
Оновлено о 01:55. У Києві, а також у Київській, Чернігівській і Сумській областях скасували повітряну тривогу.
Наразі загроза повітряної атаки зберігається у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській і Харківській областях.
ВІДЕО ДНЯ
Оновлено о 02:10. В усіх областях України – відбій повітряної тривоги.