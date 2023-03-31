У низці областей України оголошували тривогу

У Київській області включно із столицею ввечері 30 березня о 22:00 оголошували повітряну тривогу.

Джерело: мапа тривог, Київська ОВА

Деталі: Перед цим повітряну тривогу оголосили у Сумській і Чернігівській областях.

В Київській ОВА повідомили, що є "загроза атаки дронів".

Пізніше тривогу оголосили також у Харківській області.

Оновлено о 01:55. У Києві, а також у Київській, Чернігівській і Сумській областях скасували повітряну тривогу.

Наразі загроза повітряної атаки зберігається у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській і Харківській областях.

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Оновлено о 02:10. В усіх областях України – відбій повітряної тривоги.