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У низці областей України оголошували тривогу

"Українська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 02:10
У низці областей України оголошували тривогу

У Київській області включно із столицею ввечері 30 березня о 22:00 оголошували повітряну тривогу. 

Джерело: мапа тривог, Київська ОВА

Деталі: Перед цим повітряну тривогу оголосили у Сумській і Чернігівській областях. 

В Київській ОВА повідомили, що є "загроза атаки дронів". 

Пізніше тривогу оголосили також у Харківській області. 

Оновлено о 01:55. У Києві, а також у Київській, Чернігівській і Сумській областях скасували повітряну тривогу. 

Наразі загроза повітряної атаки зберігається у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській і Харківській областях.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено о 02:10. В усіх областях України – відбій повітряної тривоги. 

Теми: повітряна тривога
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