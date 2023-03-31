В ряде областей Украины объявляли тревогу

В Киевской области включая столицу вечером 30 марта в 22:00 объявляли воздушную тревогу.

Источник: карта тревог, Киевская ОГА

Детали: Перед этим воздушную тревогу объявили в Сумской и Черниговской областях.

В Киевской ОГА сообщили, что есть "угроза атаки дронов".

Позже тревогу объявили также в Харьковской области.

Обновлено в 01:55. В Киеве, а также в Киевской, Черниговской и Сумской областях отменили воздушную тревогу.

Сейчас угроза воздушной атаки сохраняется в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Харьковской областях.

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Обновлено в 02:10. Во всех областях Украины – отбой воздушной тревоги.