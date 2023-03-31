Обстріли Сумщини: ворог гатив по 3 громадах

Наслідки обстрілів на Сумщині. Фото з відкритих джерел

Протягом 30 березня російські окупанти здійснили обстріли 3 громад Сумської області.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: У Краснопільській громаді росіяни з БпЛА скинули 2 вибухові предмети типу ВОГ. Внаслідок обстрілу поранення отримав місцевий мешканець.

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Середино-Будську громаду ворог обстріляв з мінометів, було 13 "прильотів". В результаті обстрілу пошкоджено недіюче зерносховище та приватний будинок.

Білопільську громаду ворог обстрілював з території РФ з АГС та СПГ, зафіксовано 41 постріл.