Обстріли Сумщини: ворог гатив по 3 громадах
П'ятниця, 31 березня 2023, 00:13
Протягом 30 березня російські окупанти здійснили обстріли 3 громад Сумської області.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook
Деталі: У Краснопільській громаді росіяни з БпЛА скинули 2 вибухові предмети типу ВОГ. Внаслідок обстрілу поранення отримав місцевий мешканець.
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Середино-Будську громаду ворог обстріляв з мінометів, було 13 "прильотів". В результаті обстрілу пошкоджено недіюче зерносховище та приватний будинок.
Білопільську громаду ворог обстрілював з території РФ з АГС та СПГ, зафіксовано 41 постріл.