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Обстрелы Сумщины: враг бил по 3 громадам

"Украинская правда"Пятница, 31 марта 2023, 00:13
Обстрелы Сумщины: враг бил по 3 громадам
Последствия обстрелов в Сумской области. Фото из открытых источников

В течение 30 марта российские оккупанты совершили обстрелы 3 громад Сумской области.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Краснопольской громаде россияне с БПЛА сбросили 2 взрывчатых предмета типа ВОГ. В результате обстрела ранения получил местный житель.

Середино-Будскую громаду враг обстрелял из минометов, было 13 "прилетов". В результате обстрела повреждены недействующее зернохранилище и частный дом.

Белопольскую громаду враг обстреливал с территории РФ из АГС и СПГ, зафиксирован 41 выстрел.

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Темы: Сумская областьобстрел
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