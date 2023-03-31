Обстрелы Сумщины: враг бил по 3 громадам
Пятница, 31 марта 2023, 00:13
В течение 30 марта российские оккупанты совершили обстрелы 3 громад Сумской области.
Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook
Детали: В Краснопольской громаде россияне с БПЛА сбросили 2 взрывчатых предмета типа ВОГ. В результате обстрела ранения получил местный житель.
Середино-Будскую громаду враг обстрелял из минометов, было 13 "прилетов". В результате обстрела повреждены недействующее зернохранилище и частный дом.
Белопольскую громаду враг обстреливал с территории РФ из АГС и СПГ, зафиксирован 41 выстрел.
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