Обстрелы Сумщины: враг бил по 3 громадам

Последствия обстрелов в Сумской области. Фото из открытых источников

В течение 30 марта российские оккупанты совершили обстрелы 3 громад Сумской области.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Краснопольской громаде россияне с БПЛА сбросили 2 взрывчатых предмета типа ВОГ. В результате обстрела ранения получил местный житель.

Середино-Будскую громаду враг обстрелял из минометов, было 13 "прилетов". В результате обстрела повреждены недействующее зернохранилище и частный дом.

Белопольскую громаду враг обстреливал с территории РФ из АГС и СПГ, зафиксирован 41 выстрел.