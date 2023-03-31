Трамп про звинувачення: Це "полювання на відьом" сильно вдарить по Байдену

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що вважає кримінальне звинувачення суду присяжних Мангеттена "політичним переслідуванням" і "втручанням у вибори на найвищому рівні".

Джерело: заява Трампа, яку цитує CNN

Пряма мова: "Я вважаю, що це полювання на відьом сильно вдарить по Джо Байдену. Американський народ чудово розуміє, що саме роблять тут ліві радикальні демократи. Всі це бачать. Тому наш рух і наша партія – об'єднані і сильні – спочатку переможуть Елвіна Брегга (окружного прокурора Мангеттена – ред.), а потім ми переможемо Джо Байдена. Ми збираємося викинути всіх до єдиного цих криворуких демократів з офісів, щоби ми могли зробити Америку знову великою".

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Деталі: Адвокат Трампа Аліна Хабба заявила, що Трамп "є жертвою корумпованої і спотвореної версії американської системи правосуддя та історії. Він буде виправданий", пише видання.

За інформацією CNN, рішення журі присяжних висунути Трампу звинувачення застало його зненацька.

Видання пише, що, за словами людини, яка безпосередньо спілкувалася з експрезидентом, минулого тижня Трамп готувався до пред'явлення звинувачення, але почав вірити повідомленням у новинах про те, що до потенційного обвинувачення залишилося кілька тижнів, а то й більше.

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Що цьому передувало: Велике журі присяжних суду Мангеттена проголосувало за висунення звинувачення експрезиденту США Дональду Трампу.