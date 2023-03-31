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Трамп об обвинениях: Эта "охота на ведьм" сильно ударит по Байдену

"Украинская правда"Пятница, 31 марта 2023, 03:42
Трамп об обвинениях: Эта охота на ведьм сильно ударит по Байдену
ДОНАЛЬД ТРАМП, ФОТО ИЗ АРХИВА БЕЛОГО ДОМА

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает уголовное обвинение суда присяжных Манхэттена "политическим преследованием" и "вмешательством в выборы на самом высоком уровне".

Источник: заявление Трампа, которое цитирует CNN

Прямая речь: "Я считаю, что эта охота на ведьм сильно ударит по Джо Байдену. Американский народ прекрасно понимает, что именно делают здесь левые радикальные демократы. Все это видят. Поэтому наше движение и наша партия – объединенные и сильные – сначала победят Элвина Брэгга (окружного прокурора Манхэттена – ред.), а потом мы победим Джо Байдена. Мы собираемся выбросить всех до единого этих криворуких демократов из офисов, чтобы мы могли сделать Америку снова великой".

Детали: Адвокат Трампа Алина Хабба заявила, что Трамп "является жертвой коррумпированной и искаженной версии американской системы правосудия и истории. Он будет оправдан", пишет издание.

По информации CNN, решение жюри присяжных выдвинуть Трампу обвинения застало его врасплох.

Издание пишет, что, по словам человека, который непосредственно общался с экс-президентом, на прошлой неделе Трамп готовился к предъявлению обвинения, но начал верить сообщениям в новостях о том, что до потенциального обвинения осталось несколько недель, а то и больше.

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Что этому предшествовало: Большое жюри присяжных суда Манхэттена проголосовало за предъявление обвинения экс-президенту США Дональду Трампу.

Темы: ТрампСШАсудБайден
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