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Сили оборони відбили понад 80 ворожих атак – Генштаб

"Українська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 07:15
Сили оборони відбили понад 80 ворожих атак – Генштаб
Український танк веде вогонь. Фото з Facebook Генштабу

Протягом 30 березня Сили оборони України відбили понад 80 атак противника на 5 напрямках.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних та 4 авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили понад 80 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка".

Деталі: На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. На території Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів територіальних військ збройних сил Російської Федерації. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Гірськ Чернігівської області, Нововасилівка, Нова Гута, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине, Катеринівка Сумської області, а також понад 15 населених пунктів на Харківщині, серед них: Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Вільча, Красне Перше, Тополі.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки, Кузьминого та Берестового. Артилерійських обстрілів зазнали Дворічанське, Западне, Дворічна, Масютівка, Синьківка Куп’янськ і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка Луганської області, а також Роздолівка, Колодязі, Торське, Сіверськ та Спірне на Донеччині.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут наші захисники відбили 22 атаки. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Ворог здійснив обстріли населених пунктів Міньківка, Оріхово-Василівка, Дружківка та Бахмут Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області, однак не мав успіху. Ворог здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Керамік, Новоселівка Перша, Бердичі, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка, Курахове, Острівське, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог обстріляв населені пункти Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти завдали вогневого ураження по понад 30 населених пунктах. Серед них – Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки Запорізької області та Новоолександрівка, Козацьке, Іванівка, Інженерне, Янтарне і Кізомис на Херсонщині.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили ворога, 2 склади боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів.

Теми: ГенштабЗбройні силивійнаРосія
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