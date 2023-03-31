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Силы обороны отбили более 80 вражеских атак – Генштаб

"Украинская правда"Пятница, 31 марта 2023, 07:15
Силы обороны отбили более 80 вражеских атак – Генштаб
Украинский танк ведет огонь. Фото из Facebook Генштаба

В течение 30 марта Силы обороны Украины отбили более 80 атак противника на 5 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных и 4 авиационных удара, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отбили более 80 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено. На территории Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. За прошедшие сутки враг совершил обстрелы населенных пунктов Горск Черниговской области, Нововасильевка, Новая Гута, Стукаловка, Искрисковщина, Волфино, Катериновка Сумской области, а также более 15 населенных пунктов на Харьковщине, среди них: Казачья Лопань, Стрелечья, Олейниково, Нескучное, Вильча, Красное Первое, Тополя.

На Купянском и Лиманском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки, Кузьминого и Берестового. Артиллерийским обстрелам подверглись Двуречанское, Западное, Двуречная, Масютовка, Синьковка Купянск и Крохмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка Луганской области, а также Роздоловка, Колодязи, Торское, Северск и Спирное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут наши защитники отбили 22 атаки. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки Донецкой области. Враг совершил обстрелы населенных пунктов Миньковка, Орехово-Васильевка, Дружковка и Бахмут Донецкой области.

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На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области, однако не имел успеха. Враг совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Новоселовка Первая, Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Курахово, Островское, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг обстрелял населенные пункты Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Великая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты нанесли огневое поражение по более 30 населенным пунктам. Среди них - Новоселка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области и Новоалександровка, Казацкое, Ивановка, Инженерное, Янтарное и Кизомыс на Херсонщине.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы врага, 2 склада боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов.

Темы: ГенштабВооруженные силывойнаРосcия
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