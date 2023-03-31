Окупанти за добу убили 1 і поранили 6 мешканців Донеччини

Одна людина загинула та щонайменше 6 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 30 березня.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 30 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Бахмуті. Ще 6 людей в області дістали поранення".

Деталі: П’ятеро людей дістали поранення у Бахмуті та ще одна – у Костянтинівці.

Станом на 31 березня росіяни убили щонайменше 1 438 мешканців Донеччини та поранили ще щонайменше 3 313.

Кириленко підкреслює, що ці дані не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.