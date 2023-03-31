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Оккупанты за сутки убили 1 и ранили 6 жителей Донецкой области

Ирина БалачукПятница, 31 марта 2023, 08:08
Оккупанты за сутки убили 1 и ранили 6 жителей Донецкой области
Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото из Telegram Кириленко

Один человек погиб и по меньшей мере 6 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 30 марта.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 30 марта россияне убили 1 жителя Донецкой области – в Бахмуте. Еще 6 человек в области получили ранения".

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Детали: Пять человек получили ранения в Бахмуте и еще один – в Константиновке.

По состоянию на 31 марта россияне убили по меньшей мере 1 438 жителей Донецкой области и ранили еще по меньшей мере 3 313.

Кириленко подчеркивает, что эти данные не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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