Оккупанты за сутки убили 1 и ранили 6 жителей Донецкой области
Пятница, 31 марта 2023, 08:08
Один человек погиб и по меньшей мере 6 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 30 марта.
Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь Кириленко: "За 30 марта россияне убили 1 жителя Донецкой области – в Бахмуте. Еще 6 человек в области получили ранения".
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Детали: Пять человек получили ранения в Бахмуте и еще один – в Константиновке.
По состоянию на 31 марта россияне убили по меньшей мере 1 438 жителей Донецкой области и ранили еще по меньшей мере 3 313.
Кириленко подчеркивает, что эти данные не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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