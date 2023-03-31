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Сирський показав, як на Бахмутському напрямку знищують ворожі БПЛА

Ірина БалачукП'ятниця, 31 березня 2023, 09:49
Сирський показав, як на Бахмутському напрямку знищують ворожі БПЛА
Скриншот з відео Telegram Сирського

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео того, як українські захисники знизують ворожі дрони-розвідники та ударні безпілотники на Бахмутському напрямку.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова командувача Сухопутних військ: "На Бахмутському напрямку ППО Сухопутних військ виконує бойові завдання із боротьби з російськими дронами-розвідниками, ударними дронами та баражуючими боєприпасами.

Хочу відзначити злагоджені дії зенітників 28 ї та 93 ї ОМБр, операторів бойових машин ЗРК "Стріла-10", які за цей тиждень сумарно знищили 7 БПЛА "Орлан-10" та 2 БПЛА "Зала"".

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Деталі: Сирський додав, що попри постійні артилерійські обстріли українські військові навчились взаємодіяти з підрозділами РЕБ, швидко виявляти малорозмірні та малопомітні ворожі БПЛА в повітрі та точно їх вражати.

Також ППО Сухопутних військ знищує ворожі баражуючі боєприпаси типу "Ланцет", з допомогою яких росіяни полюють на українську артилерію.

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Сирський наголосив, що Сили оборони продовжують боронити Бахмут, завдаючи великих втрат ворогу на Сході.

"На деяких ділянках ворог помітно нервує, бо час грає проти них, а людського ресурсу для штурмів наших позицій залишається менше.

Злагодженість дій та стійкість наших воїнів забезпечують виконання завдань, ламають бойовий дух ворога, зривають його плани", – підсумував командувач Сухопутних військ.

Теми: БахмутбезпілотникиППО
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