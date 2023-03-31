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Сирський показав, як на Бахмутському напрямку знищують ворожі БПЛА

Ірина БалачукП'ятниця, 31 березня 2023, 09:49
Сирський показав, як на Бахмутському напрямку знищують ворожі БПЛА
Скриншот з відео Telegram Сирського

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео того, як українські захисники знизують ворожі дрони-розвідники та ударні безпілотники на Бахмутському напрямку.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова командувача Сухопутних військ: "На Бахмутському напрямку ППО Сухопутних військ виконує бойові завдання із боротьби з російськими дронами-розвідниками, ударними дронами та баражуючими боєприпасами.

Хочу відзначити злагоджені дії зенітників 28 ї та 93 ї ОМБр, операторів бойових машин ЗРК "Стріла-10", які за цей тиждень сумарно знищили 7 БПЛА "Орлан-10" та 2 БПЛА "Зала"".

Деталі: Сирський додав, що попри постійні артилерійські обстріли українські військові навчились взаємодіяти з підрозділами РЕБ, швидко виявляти малорозмірні та малопомітні ворожі БПЛА в повітрі та точно їх вражати.

Також ППО Сухопутних військ знищує ворожі баражуючі боєприпаси типу "Ланцет", з допомогою яких росіяни полюють на українську артилерію.

Сирський наголосив, що Сили оборони продовжують боронити Бахмут, завдаючи великих втрат ворогу на Сході.

"На деяких ділянках ворог помітно нервує, бо час грає проти них, а людського ресурсу для штурмів наших позицій залишається менше.

Злагодженість дій та стійкість наших воїнів забезпечують виконання завдань, ламають бойовий дух ворога, зривають його плани", – підсумував командувач Сухопутних військ.

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Теми: БахмутбезпілотникиППО
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