Сырский показал, как на Бахмутском направлении уничтожают вражеские БПЛА

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский опубликовал видео того, как украинские защитники уничтожают вражеские дроны-разведчики и ударные беспилотники на Бахмутском направлении.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь командующего Сухопутных войск: "На Бахмутском направлении ПВО Сухопутных войск выполняет боевые задачи по борьбе с российскими дронами-разведчиками, ударными дронами и барражирующими боеприпасами.

Хочу отметить слаженные действия зенитчиков 28-й и 93-й ОМБр, операторов боевых машин ЗРК "Стрела-10", которые за эту неделю суммарно уничтожили 7 БПЛА "Орлан-10" и 2 БПЛА "Зала"".

Детали: Сырский добавил, что несмотря на постоянные артиллерийские обстрелы украинские военные научились взаимодействовать с подразделениями РЭБ, быстро обнаруживать малоразмерные и малозаметные вражеские БПЛА в воздухе и точно их поражать.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео того, як українські захисники знизують ворожі дрони-розвідники та ударні безпілотники на Бахмутському напрямку. Відео з Telegram Сирського pic.twitter.com/m1KRaUtdTZ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 31, 2023

Также ПВО Сухопутных войск уничтожает вражеские барражирующие боеприпасы типа "Ланцет", с помощью которых россияне охотятся на украинскую артиллерию.

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Сырский отметил, что Силы обороны продолжают защищать Бахмут, нанося большие потери врагу на Востоке.

"На некоторых участках враг заметно нервничает, потому что время играет против них, а человеческого ресурса для штурмов наших позиций остается меньше.

Слаженность действий и стойкость наших воинов обеспечивают выполнение задач, ломают боевой дух врага, срывают его планы", – подытожил командующий Сухопутными войсками.