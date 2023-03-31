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Сырский показал, как на Бахмутском направлении уничтожают вражеские БПЛА

Ирина БалачукПятница, 31 марта 2023, 09:49
Сырский показал, как на Бахмутском направлении уничтожают вражеские БПЛА
Скриншот из видео Telegram Сырского

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский опубликовал видео того, как украинские защитники уничтожают вражеские дроны-разведчики и ударные беспилотники на Бахмутском направлении.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь командующего Сухопутных войск: "На Бахмутском направлении ПВО Сухопутных войск выполняет боевые задачи по борьбе с российскими дронами-разведчиками, ударными дронами и барражирующими боеприпасами.

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Хочу отметить слаженные действия зенитчиков 28-й и 93-й ОМБр, операторов боевых машин ЗРК "Стрела-10", которые за эту неделю суммарно уничтожили 7 БПЛА "Орлан-10" и 2 БПЛА "Зала"".

Детали: Сырский добавил, что несмотря на постоянные артиллерийские обстрелы украинские военные научились взаимодействовать с подразделениями РЭБ, быстро обнаруживать малоразмерные и малозаметные вражеские БПЛА в воздухе и точно их поражать.

Также ПВО Сухопутных войск уничтожает вражеские барражирующие боеприпасы типа "Ланцет", с помощью которых россияне охотятся на украинскую артиллерию.

Сырский отметил, что Силы обороны продолжают защищать Бахмут, нанося большие потери врагу на Востоке.

"На некоторых участках враг заметно нервничает, потому что время играет против них, а человеческого ресурса для штурмов наших позиций остается меньше.

Слаженность действий и стойкость наших воинов обеспечивают выполнение задач, ломают боевой дух врага, срывают его планы", – подытожил командующий Сухопутными войсками.

Темы: БахмутбеспилотникиПВО
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