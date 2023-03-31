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ВАКС объявил в розыск нардепа Шахова

Ирина БалачукПятница, 31 марта 2023, 10:48
ВАКС объявил в розыск нардепа Шахова
Сергей Шахов. Фото из Facebook

Высший антикоррупционный суд объявил в розыск нардепа Сергея Шахова по делу о декларировании недостоверной информации.

Источник: заседание ВАКС 31 марта

Прямая речь председательствующей судьи Веры Михайленко: "Обвиняемого Шахова Сергея Владимировича... объявить в розыск. Остановить судебное производство в отношении обвиняемого Шахова до его розыска. Постановление обжалованию не подлежит".

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Детали: Сообщается, что о розыске нардепа ходатайствовал прокурор САП. Он пояснил, что Шахов в течение 7 месяцев так и не появился в суд и не предоставил никаких надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих, что он находится на лечении и не может прибыть в заседание.

В суде присутствовала защитник нардепа, которая отметила, что Шахов в очередной раз не явился в заседание, потому что "продолжают существовать причины, которые были на прошлом заседании", в частности, он якобы с "20 февраля продолжает находиться на лечении в городе Бишкек". 

Но документов, которые подтверждали бы пересечение Шаховым границы с Кыргызской республикой, адвокат не предоставила. Также она не смогла сказать, как долго нардеп будет находиться на лечении.

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Судья Михайленко иронично спрогнозировала, что "Шахов выздоровеет от всех своих болезней где-то в марте или апреле следующего года, когда истечет срок давности привлечения к ответственности по этому уголовному правонарушению".

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Темы: Антикоррупционный судВерховная Радарозыск
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