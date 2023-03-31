Фінляндія стане членом НАТО у найближчі дні - Столтенберг

Найближчими днями Фінляндія офіційно стане 31-м членом НАТО після того, яка Туреччина напередодні останньою з держав Альянсу схвалила заявку північноєвропейської країни на вступ.

Про це оголосив генсек Альянсу ЄНС Столтенберг у своїй заяві у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг зауважив, що усі 30 членів НАТО ратифікували протокол про приєднання Фінляндії. Він повідомив про розмову з фінським президентом Саулі Нііністьо, в якій привітав його з цією історичною подією.

"Фінляндія офіційно приєднається до нашого Альянсу найближчими днями. Членство зробить Фінляндію безпечнішою, а НАТО - сильнішим", - сказав Столтенберг.

#Finland 🇫🇮 will formally join our Alliance in the coming days.

Their membership will make Finland safer & #NATO stronger. I look forward to also welcoming #Sweden 🇸🇪 as a full member of the NATO family as soon as possible.



—@jensstoltenberg pic.twitter.com/ueaOwWdLaX — Oana Lungescu (@NATOpress) March 31, 2023

Столтенберг зауважив, що Фінляндія має дуже боєздатні сили, розширені можливості та сильні демократичні інститути, тож її членство принесе багато для НАТО.

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Він додав, що з нетерпінням чекає можливості якнайшвидше привітати Швецію як повноправного члена сім'ї НАТО.

"Союзники погоджуються, що швидке завершення процесу ратифікації для Швеції буде в інтересах усіх", - сказав Столтенберг.

Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО у травні минулого року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Парламент Туреччини в ніч проти п'ятниці ратифікував протокол про вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу. Це відбулось після місяців опору та блокування фінської заявки на вступ у НАТО.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган ще має підтвердити ратифікацію членства Фінляндії. На це він має 15 днів.

Столтенберг вважає, що Швеція все ще може стати членом НАТО до літа попри те, що її заявку не ратифікували Туреччина і Швеція.