Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Фінляндія стане членом НАТО у найближчі дні - Столтенберг

"Європейська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 12:01

Найближчими днями Фінляндія офіційно стане 31-м членом НАТО після того, яка Туреччина напередодні останньою з держав Альянсу схвалила заявку північноєвропейської країни на вступ.

Про це оголосив генсек Альянсу ЄНС Столтенберг у своїй заяві у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг зауважив, що усі 30 членів НАТО ратифікували протокол про приєднання Фінляндії. Він повідомив про розмову з фінським президентом Саулі Нііністьо, в якій привітав його з цією історичною подією. 

"Фінляндія офіційно приєднається до нашого Альянсу найближчими днями. Членство зробить Фінляндію безпечнішою, а НАТО - сильнішим", - сказав Столтенберг.

Столтенберг зауважив, що Фінляндія має дуже боєздатні сили, розширені можливості та сильні демократичні інститути, тож її членство принесе багато для НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Він додав, що з нетерпінням чекає можливості якнайшвидше привітати Швецію як повноправного члена сім'ї НАТО.

"Союзники погоджуються, що швидке завершення процесу ратифікації для Швеції буде в інтересах усіх", - сказав Столтенберг.

Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО у травні минулого року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Парламент Туреччини в ніч проти п'ятниці ратифікував протокол про вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу. Це відбулось після місяців опору та блокування фінської заявки на вступ у НАТО.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган ще має підтвердити ратифікацію членства Фінляндії. На це він має 15 днів.

Столтенберг вважає, що Швеція все ще може стати членом НАТО до літа попри те, що її заявку не ратифікували Туреччина і Швеція.

Теми: ФінляндіяНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Посол КНР назвав "риторичним прийомом" заяви про "безмежну дружбу" з Росією

Опалювальний сезон у Києві завершиться 8 квітня – Кличко

фото, відеоЗеленський і Дуда зустрілись у Варшаві

Головний храм УПЦ МП у Львові переходить до ПЦУ

У діях ексглави СБУ Баканова щодо справи Кулініча криміналу немає – ДБР

ЗСУ успішно контратакували росіян біля Авдіївки – ISW

Усі новини...
Фінляндія
Парламент Туреччини ратифікував вступ Фінляндії до НАТО
Розвідка Фінляндії: Шпигунство РФ послабло після видворення шпигунів і обмеження на візи
Туреччина у четвер планує схвалити членство Фінляндії в НАТО
Останні новини
14:28
відеоНа Буковині УПЦ МП не пускала до церкви вірян відспівати загиблого воїна
14:26
документУ Литві опублікували документи про членство чинного президента у Компартії в часи СРСР
14:15
"З'їм москалятко": дитячий омбудсмен РФ розповіла про викраденого й "усиновленого" підлітка з Маріуполя
14:01
Біля берегів Туреччини затонуло судно, що прямувало в Україну: є зниклі безвісти
13:55
відеоФедоров розповів, скільки дронів замовили в межах UNITED24 за весь час
13:42
ЄС виплатив Молдові 10 млн євро підтримки, згодом надасть ще 40 млн євро
13:25
МКІП готує номінаційне досьє для внесення ландшафту Чернігова до спадщини ЮНЕСКО
13:23
Польська PKN Orlen розірвала останній нафтовий контракт з Росією
13:22
відеоДуда вручив Зеленському найвищу нагороду Польщі
13:21
фото, оновлено Окупанти обстріляли Олексієво-Дружківку: є загиблі і поранені
Усі новини...
Реклама: