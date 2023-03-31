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Финляндия станет членом НАТО в ближайшие дни - Столтенберг

"Европейская правда"Пятница, 31 марта 2023, 12:01

В ближайшие дни Финляндия официально станет 31-м членом НАТО после того, как Турция накануне последней из государств Альянса одобрила заявку североевропейской страны на вступление.

Об этом объявил генсек Альянса Йенс Столтенберг в своем заявлении в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Столтенберг отметил, что все 30 членов НАТО ратифицировали протокол о присоединении Финляндии. Он сообщил о разговоре с финским президентом Саули Ниинистё, в котором поздравил его с этим историческим событием.

"Финляндия официально присоединится к нашему Альянсу в ближайшие дни. Ее членство сделает Финляндию безопаснее, а НАТО - сильнее", - сказал Столтенберг.

Столтенберг отметил, что Финляндия имеет очень боеспособные силы, расширенные возможности и сильные демократические институты, поэтому ее членство принесет много для НАТО.

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Он добавил, что с нетерпением ждет возможности как можно быстрее приветствовать Швецию как полноправного члена семьи НАТО.

"Союзники соглашаются, что быстрое завершение процесса ратификации для Швеции будет в интересах всех", - сказал Столтенберг.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года после полномасштабного вторжения России в Украину.

Парламент Турции в ночь на пятницу ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс. Это произошло после месяцев сопротивления и блокирования финской заявки на вступление в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще должен подтвердить ратификацию членства Финляндии. На это у него есть 15 дней.

Столтенберг считает, что Швеция все еще может стать членом НАТО до лета несмотря на то, что ее заявку не ратифицировали Турция и Швеция.

Темы: ФинляндияНАТО
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