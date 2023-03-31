Приблизно половина українців вірять у перемогу над РФ до 2024 року – опитування

Переважна більшість українців упевнені в перемозі над російським агресором, приблизно половина з них – вірять у перемогу до кінця 2023 року.

Джерело: опитування соціологічної служби Центру Разумкова

Дослівно: "93% українців вірять у перемогу України у війні. Не вірять — лише 3,5% опитаних. Від серпня минулого року позиція українців щодо перемоги не змінилися.

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Переконані в перемозі України переважна більшість мешканців усіх макрорегіонів (83,5% жителів Східного регіону, 91% жителів Півдня і 96% жителів Західного і Центрального регіонів).

Не вірять у перемогу України 9% жителів Сходу, 3% жителів Півдня, 2,5% — Центрального регіону і 1% жителів Заходу країни.

Серед тих, хто спілкується вдома переважно українською мовою, вірять у перемогу 95%, серед тих, хто спілкується російською — 87%. Серед тих, хто довіряє президенту України В. Зеленському, вірять у перемогу 96%, серед тих, хто не довіряє — 78%.

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Серед тих, хто вірить у перемогу України, 50% вважають, що ця перемога настане до кінця 2023 року, 26% — що вона відбудеться через 1–2 роки, 7% — через 3–5 років, 1% — не раніше ніж за 5 років, і 0,4% — що вона навряд чи настане за їх життя".

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Деталі: Найчастіше українці розглядають як перемогу вигнання російських військ з усієї території України та відновленні кордонів станом на січень 2014 року (47% серед тих, хто вірить у перемогу України) або знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії (31%).

При цьому частка других порівняно з груднем 2022 року зросла (тоді вона становила 22%), а частка перших стала меншою (у грудні вона становила 54%). Менше стало також тих, хто задовольнявся б вигнанням російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму (частка таких зменшилася з 8% до 4%).

За даними останнього опитування, по 5% опитаних респондентів вважали б перемогою вигнання російських військ за лінію станом на 23 лютого 2022р., та припинення війни, навіть якщо російська армія втримається на територіях, окупованих після 24 лютого 2022 року

Сумарна частка тих, хто пов’язує перемогу з відновленням кордонів станом на січень 2014 року або знищенням російської армії та сприянням повстанню/розпаду всередині, становить переважну більшість у всіх регіонах (71% на Півдні, 76% на Сході, 75% у Центральному регіоні і 86% у Західному.

Довідково: Соціологічне опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року в рамках проєкту програми MATRA, що фінансується посольством Королівства Нідерландів в Україні.

Методом face-to-face соціологи опитали 2020 респондентів віком від 18 років лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Нагадаємо: У лютому 2023 року опитування соціологічної групи "Рейтинг" засвідчило, що через рік після повномасштабного вторгнення РФ 95% українців вірять в перемогу України над агресором.