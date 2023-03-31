Примерно половина украинцев верят в победу над РФ до 2024 года – опрос

Подавляющее большинство украинцев уверены в победе над российским агрессором, примерно половина из них - верят в победу до конца 2023 года.

Источник: опрос социологической службы Центра Разумкова

Дословно: "93% украинцев верят в победу Украины в войне. Не верят - только 3,5% опрошенных. С августа прошлого года позиция украинцев относительно победы не изменились.

Убеждены в победе Украины подавляющее большинство жителей всех макрорегионов (83,5% жителей Восточного региона, 91% жителей Юга и 96% жителей Западного и Центрального регионов).

Не верят в победу Украины 9% жителей Востока, 3% жителей Юга, 2,5% - Центрального региона и 1% жителей Запада страны.

Среди тех, кто общается дома преимущественно на украинском языке, верят в победу 95%, среди тех, кто общается на русском - 87%. Среди тех, кто доверяет президенту Украины В. Зеленскому, верят в победу 96%, среди тех, кто не доверяет - 78%.

Среди тех, кто верит в победу Украины, 50% считают, что эта победа наступит до конца 2023 года, 26% - что она состоится через 1-2 года, 7% - через 3-5 лет, 1% - не ранее чем через 5 лет, и 0,4% - что она вряд ли наступит при их жизни".

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Детали: Чаще всего украинцы рассматривают как победу изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года (47% среди тех, кто верит в победу Украины) или уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России (31%).

При этом доля вторых по сравнению с декабрем 2022 года выросла (тогда она составляла 22%), а доля первых стала меньше (в декабре она составляла 54%). Меньше стало также тех, кто довольствовался бы изгнанием российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма (доля таких уменьшилась с 8% до 4%).

По данным последнего опроса, по 5% опрошенных респондентов считали бы победой изгнание российских войск за линию по состоянию на 23 февраля 2022 года, и прекращение войны, даже если российская армия удержится на территориях, оккупированных после 24 февраля 2022 года.

Суммарная доля тех, кто связывает победу с восстановлением границ по состоянию на январь 2014 года или уничтожением российской армии и содействием восстанию/распаду внутри, составляет подавляющее большинство во всех регионах (71% на Юге, 76% на Востоке, 75% в Центральном регионе и 86% в Западном.

Справка: Социологический опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года в рамках проекта программы MATRA, финансируемого посольством Королевства Нидерландов в Украине.

Методом face-to-face социологи опросили 2020 респондентов в возрасте от 18 лет только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Напомним: В феврале 2023 года опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что через год после полномасштабного вторжения РФ 95% украинцев верят в победу Украины над агрессором.