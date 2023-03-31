WSJ вимагає видворити зі США посла й журналістів Росії, у Кремлі відреагували

Американське видання "The Wall Street Journal" у відповідь на арешт у Росії журналіста Евана Гершковича очікує видворення зі США російського посла і журналістів, у Кремлі ж назвали цю вимогу безпідставною.

Джерело: "The Wall Street Journal", BBC, "Медуза" з посиланням на "Інтерфакс"

Дослвно WSJ: "Арешт Росією репортера Wall Street Journal Евана Гершковича посилює звичку Кремля брати американців у заручники, і це ще один доказ того, що Росія йде зі спільноти цивілізованих країн.

Президент Володимир Путін тепер несе відповідальність за здоров'я і безпеку пана Гершковича, і адміністрація Байдена зобов'язана домагатися його звільнення. (...)

Бандитські лідери продовжують здійснювати бандитські вчинки, якщо вони думають, що їм за це нічого не буде. Адміністрації Байдена доведеться розглянути можливість дипломатичної та політичної ескалації.

Висилка посла Росії у США, а також усіх російських журналістів, які працюють тут, – це мінімум, на який можна розраховувати. Найперший обов'язок уряду США – захищати своїх громадян, а надто багато урядів сьогодні вважають, що можуть безкарно арештовувати та саджати до в'язниці американців".

Деталі: "The Wall Street Journal" зазначає, що Гершковича схопили в середу в місті Єкатеринбург, де він готував репортаж, – і ні журналу, ні уряду США не дозволили зв'язатися з ним до вечора четверга.

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Видання заперечує звинувачення ФСБ РФ у шпигунстві. Гершкович працює в Росії вже багато років і "ФСБ могла б давно вислати його з країни, якби дійсно вважала його шпигуном", ідеться в колонці видання. Арешт Гершковича стався через кілька днів після того, як він описав занепад російської економіки, зазначає WSJ.

Як розповіли "Русской службе Би-би-си" кілька людей, з якими Гершкович зустрічався в Єкатеринбурзі, журналіст цікавився вербуванням у ПВК "Вагнер" і ставленням до війни в Україні.

"The Wall Street Journal" припускає, що арешт Гершковича може бути відповіддю Росії на звинувачення, висунуті у США проти громадянина РФ Сергія Черкасова в шахрайських діях і в тому, що він є агентом іноземної держави, оскільки "Путін часто бере заручників із метою їх подальшого обміну на росіян".

WSJ підкреслює, що арешт Гершковича за звинуваченням у шпигунстві – це перше звинувачення проти американського журналіста в Росії з моменту затримання Миколи Данилова (Ніколаса Данілоффа) 1986 року, на останніх етапах "холодної війни". Данілова тоді відпустили, а США дозволили співробітникові місії СРСР при ООН покинути країну після арешту.

Також WSJ нагадує про низку нещодавніх обмінів між США і РФ.

Зі свого боку, речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав безпідставною пропозицію про висилку російських журналістів зі США у відповідь на арешт Евана Гершковича.

Речник Володимира Путіна заявив, що акредитовані в РФ іноземні журналісти "не стикаються з жодними обмеженнями і чудово працюють", але у випадку з Гершковичем "йдеться про діяльність під прикриттям журналістським, діяльність шпигунську по суті".

Пєсков заявив, що "оскільки журналіста взяли на гарячому, тут ситуація очевидна", а тому "вимагати висилки всіх російських журналістів... немає жодного приводу".