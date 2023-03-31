WSJ требует выдворить из США посла и журналистов России, в Кремле отреагировали

Американское издание "The Wall Street Journal" в ответ на арест в России журналиста Эвана Гершковича ожидает выдворения из США российского посла и журналистов, в Кремле же назвали это требование беспочвенным.

Источник: "The Wall Street Journal", BBC, "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс"

Дослвно WSJ: "Арест Россией репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича усиливает привычку Кремля брать американцев в заложники, и это еще одно доказательство того, что Россия уходит из сообщества цивилизованных стран.

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Президент Владимир Путин теперь несет ответственность за здоровье и безопасность г-на Гершковича, и администрация Байдена обязана добиваться его освобождения. (...)

Бандитские лидеры продолжают совершать бандитские поступки, если они думают, что им за это ничего не будет. Администрации Байдена придется рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации.

Высылка посла России в США, а также всех российских журналистов, работающих здесь, – это минимум, на который можно рассчитывать. Первейшая обязанность правительства США – защищать своих граждан, а слишком многие правительства сегодня считают, что могут безнаказанно арестовывать и сажать в тюрьму американцев".

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Детали: "The Wall Street Journal" отмечает, что Гершковича схватили в среду в городе Екатеринбург, где он готовил репортаж, – и ни журналу, ни правительству США не позволили связаться с ним к вечеру четверга.

Издание отрицает обвинение ФСБ РФ в шпионаже. Гершкович работает в России уже много лет и "ФСБ могла бы давно выслать его из страны, если бы действительно считала его шпионом", говорится в колонке издания. Арест Гершковича произошел через несколько дней после того, как он описал упадок российской экономики, отмечает WSJ.

Как рассказали "Русской службе Би-би-си" несколько человек, с которыми Гершкович встречался в Екатеринбурге, журналист интересовался вербовкой в ЧВК "Вагнер" и отношением к войне в Украине.

"The Wall Street Journal" допускает, что арест Гершковича может быть ответом России на обвинения, выдвинутые в США против гражданина РФ Сергея Черкасова в мошеннических действиях и в том, что он является агентом иностранной державы, так как "Путин часто берет заложников с целью их последующего обмена на россиян".

WSJ подчеркивает, что арест Гершковича по обвинению в шпионаже – это первое обвинение против американского журналиста в России с момента задержания Николая Данилова (Николаса Данилоффа) в 1986 году, на последних этапах "холодной войны". Данилова тогда отпустили, а США позволили сотруднику миссии СССР при ООН покинуть страну после ареста.

Также WSJ напоминает о ряде недавних обменом между США и РФ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспочвенным предложение о высылке российских журналистов из США в ответ на арест Эвана Гершковича

Пресс-секретарь Владимира Путина заверил, что аккредитованные в РФ иностранные журналисты "не сталкиваются ни с какими ограничениями и прекрасно работают", но в случае с Гершковичем "речь идет о деятельности под прикрытием журналистским, деятельности шпионской по сути".

Песков заявил, что "поскольку журналиста взяли с поличным, здесь ситуация очевидна", а потому "требовать высылки всех российских журналистов... нет никакого повода".