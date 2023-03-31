Силовики викрили церковника УПЦ МП, який допомагав ухилянтам тікати від мобілізації

Священнослужителя монастиря УПЦ МП на Буковині викрили на незаконному переправленні військовозобов’язаних через держкордон.

Джерело: ДСР Національної поліції, СБУ, прокуратура Чернівецької області

Деталі: Інформацію про можливу причетність служителя помічник настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП поліцейські отримали від ОВА.

В ході подальших заходів, які проводили оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції, ця інформація підтвердилася, зазначають у ДСР.

За даними слідства, у вересні 2022 року, священнослужитель сприяв організатору незаконного перетину держкордону доправити трьох чоловіків призовного віку за кордон.

Спільники фігуранта нібито мали забезпечити клієнтів документами для вільного пересування на території ЄС.

Але замість "обіцяних" документів клієнтів доправили до прикордонного району і показали "зеленку", через яку вони начебто можуть перейти до сусідньої країни, зазначають в СБУ.

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Спочатку до військовозобов’язаних доставили на територію монастиря, де їх інструктував сам священнослужитель. До лінії розмежування України з Республікою Румунія громадян супроводжували треті особи – жителі прикордоння, які добре орієнтувались на місцевості. Їх наразі встановлює слідство.

Вартість "трансферу" становила 4000 доларів США.

30 березня священнослужителю УПЦ МП повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Щодо його спільника – справа вже розглядається у суді.