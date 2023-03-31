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Силовики разоблачили церковника УПЦ МП, который помогал уклонистам бежать от мобилизации

Валентина РоманенкоПятница, 31 марта 2023, 15:02
Силовики разоблачили церковника УПЦ МП, который помогал уклонистам бежать от мобилизации
Вознесенский Банченский мужской монастырь УПЦ МП

Священнослужителя монастыря УПЦ МП на Буковине разоблачили на незаконной переправке военнообязанных через госграницу.

Источник: ДСР Национальной полиции, СБУ, прокуратура Черновицкой области

Детали: Информацию о возможной причастности помощника настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП полицейские получили от ОВА.

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В ходе дальнейших мероприятий, которые проводили оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области совместно со следователями следственного управления областной полиции, эта информация подтвердилась, отмечают в ДСР.

По данным следствия, в сентябре 2022 года, священнослужитель способствовал организатору незаконного пересечения госграницы доставить трех мужчин призывного возраста за границу.

Сообщники фигуранта якобы должны были обеспечить клиентов документами для свободного передвижения на территории ЕС.

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Но вместо "обещанных" документов клиентов доставили в пограничный район и показали "зеленку", через которую они якобы могут перейти в соседнюю страну, отмечают в СБУ.

Сначала военнообязанных доставили на территорию монастыря, где их инструктировал сам священнослужитель. К линии разграничения Украины с Республикой Румыния граждан сопровождали третьи лица - жители приграничья, которые хорошо ориентировались на местности. Их сейчас устанавливает следствие.

Стоимость "трансфера" составила 4000 долларов США.

30 марта священнослужителю УПЦ МП сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Относительно его сообщника - дело уже рассматривается в суде.

Темы: УПЦ МПЧерновицкая областьСБУполиция
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