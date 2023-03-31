Силовики разоблачили церковника УПЦ МП, который помогал уклонистам бежать от мобилизации

Священнослужителя монастыря УПЦ МП на Буковине разоблачили на незаконной переправке военнообязанных через госграницу.

Источник: ДСР Национальной полиции, СБУ, прокуратура Черновицкой области

Детали: Информацию о возможной причастности помощника настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП полицейские получили от ОВА.

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В ходе дальнейших мероприятий, которые проводили оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области совместно со следователями следственного управления областной полиции, эта информация подтвердилась, отмечают в ДСР.

По данным следствия, в сентябре 2022 года, священнослужитель способствовал организатору незаконного пересечения госграницы доставить трех мужчин призывного возраста за границу.

Сообщники фигуранта якобы должны были обеспечить клиентов документами для свободного передвижения на территории ЕС.

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Но вместо "обещанных" документов клиентов доставили в пограничный район и показали "зеленку", через которую они якобы могут перейти в соседнюю страну, отмечают в СБУ.

Сначала военнообязанных доставили на территорию монастыря, где их инструктировал сам священнослужитель. К линии разграничения Украины с Республикой Румыния граждан сопровождали третьи лица - жители приграничья, которые хорошо ориентировались на местности. Их сейчас устанавливает следствие.

Стоимость "трансфера" составила 4000 долларов США.

30 марта священнослужителю УПЦ МП сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Относительно его сообщника - дело уже рассматривается в суде.