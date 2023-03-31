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Російських та білоруських тенісистів повернули на "Вімблдон"

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 31 березня 2023, 15:17
Російських та білоруських тенісистів повернули на Вімблдон
РОСІЙСЬКИЙ ТЕНІСИСТ ДАНИЛО МЕДВЕДЄВ, GETTY IMAGES

Організатори одного з найголовніших тенісних турнірів світу "Вімблдону" скасували заборону на участь російських та білоруських тенісистів. 

Джерело: пресслужба Асоціації лаун-тенісу, Суспільне

Дослівно: "Наше минулорічне рішення заборонити російським та білоруським гравцям брати участь у наших турнірах призвело до значних штрафних санкцій з боку ATP та WTA, включно з реальною перспективою припинення нашого членства, якщо ми повторимо заборону у 2023 році.    

Це означатиме скасування наших професійних тенісних заходів у Квінсі, Істборні, Бірмінгемі та Ноттінгемі цього року і навіть у майбутньому.  

Ми послідовно виступали проти цих санкцій і залишаємося глибоко розчарованими накладеними на нас покараннями.

Ми домовилися, що всі російські та білоруські гравці та персонал, які бажають взяти участь у наших заходах у 2023 році, повинні будуть підписати декларацію про нейтралітет. Це відповідає рекомендаціям уряду Великої Британії і є підходом, який використовується в інших видах спорту.

Ця нова декларація буде діяти на всіх змаганнях ЛТА з початку сезону на трав'яних кортах в Сурбітоні".

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Деталі: Організатори Вімблдону, крім нейтралітету, вимагатимуть від російських та білоруських тенісистів не отримувати фінансування від своїх держав, а також обіцяють застосовувати підхід "нульової толерантності" до будь-яких прапорів, символіки або інших дій, які підтримують Росію, Білорусь або війну.

Організація підкреслила, що її позиція щодо підтримки України залишається незмінною у 2023 році. Своє рішення щодо відсторонення спортсменів РФ та Білорусі у 2022 році вона назвала правильним.

Передісторія: 

  • LTA оголосила про рішення заборонити всім російським і білоруським гравцям брати участь у своїх заходах 20 квітня 2022 року.

Теми: спортРосіяБілорусьВелика Британія
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