Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российских и белорусских теннисистов вернули на "Уимблдон"

Татьяна ЛозовенкоПятница, 31 марта 2023, 15:17
Российских и белорусских теннисистов вернули на Уимблдон
РОССИЙСКИЙ ТЕННИСИСТ ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ, GETTY IMAGES

Организаторы одного из главных теннисных турниров мира "Уимблдона" отменили запрет на участие российских и белорусских теннисистов. 

Источник: пресс-служба Ассоциации лаун-тенниса, "Суспильне"

Дословно: "Наше прошлогоднее решение запретить российским и белорусским игрокам участвовать в наших турнирах привело к значительным штрафным санкциям со стороны ATP и WTA, включая реальную перспективу прекращения нашего членства, если мы повторим запрет в 2023 году.    

Это будет означать отмену наших профессиональных теннисных мероприятий в Квинсе, Истборне, Бирмингеме и Ноттингеме в этом году и даже в будущем.  

Мы последовательно выступали против этих санкций и остаемся глубоко разочарованными наложенными на нас наказаниями.

Мы договорились, что все российские и белорусские игроки и вспомогательный персонал, желающие принять участие в наших мероприятиях в 2023 году, должны будут подписать декларацию о нейтралитете. Это соответствует рекомендациям правительства Великобритании и является подходом, который используется в других видах спорта.

Эта новая декларация будет действовать на всех соревнованиях ЛТА с начала сезона на травяных кортах в Сурбитоне".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Организаторы Уимблдона, помимо нейтралитета, будут требовать от российских и белорусских теннисистов не получать финансирование от своих государств, а также обещают применять подход "нулевой толерантности" к любым флагам, символике или другим действиям, которые поддерживают Россию, Беларусь или войну.

Организация подчеркнула, что ее позиция по поддержке Украины остается неизменной в 2023 году. 

Свое решение об отстранении спортсменов РФ и Беларуси в 2022 году она назвала правильным.

Предыстория: 

  • LTA объявила о решении запретить всем российским и белорусским игрокам участвовать в своих мероприятиях 20 апреля 2022 года.

Темы: спортРосcияБеларусьВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

НАБУ проводит обыски в Харьковской ОВА

фотоУничтоженная "Мрия": экс-директору "Антонова" объявили еще одно подозрение

Дуда рассказал, сколько истребителей МиГ-29 Польша передает Украине

Зеленский о ситуации в Бахмуте: При угрозе окружения и потерь будут соответствующие решения

Посол Китая назвал "риторическим приемом" заявления о "безграничной дружбе" с РФ

Отопительный сезон в Киеве завершится 8 апреля – Кличко

Все новости...
спорт
Кулеба призвал Британию не давать визы теннисистам РФ, которых вернули на Уимблдон
Кабмин решил, что Украина должна бойкотировать соревнования, где участвуют россияне и белорусы
Премьер Польши о решении МОК по российским спортсменам: Скандал и предательство спортивного духа
Последние новости
17:02
НАБУ проводит обыски в Харьковской ОВА
17:02
видеоВ Бахмуте пограничники отбивали штурм 6-ти групп вагнеровцев, бои идут за каждый дом
17:01
Впервые в Украине: львовские медики пересадили ребенку кожу от посмертного донора
16:48
Экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали, он в реанимации
16:44
Украина получит от США грант на 2,5 миллиарда долларов: на что направят средства
16:37
Больше всего – из Киева: с начала года омбудсмен получил 880 жалоб на нарушение языкового закона
16:30
Польша и Украина готовят новый договор о сотрудничестве
16:23
Друг Путина не смог купить аэроорт на западе Германии
16:17
фотоУничтоженная "Мрия": экс-директору "Антонова" объявили еще одно подозрение
16:15
Павелко переизбрали в исполком УЕФА в Лиссабоне
Все новости...
Реклама: