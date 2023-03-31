Российских и белорусских теннисистов вернули на "Уимблдон"

Организаторы одного из главных теннисных турниров мира "Уимблдона" отменили запрет на участие российских и белорусских теннисистов.

Источник: пресс-служба Ассоциации лаун-тенниса, "Суспильне"

Дословно: "Наше прошлогоднее решение запретить российским и белорусским игрокам участвовать в наших турнирах привело к значительным штрафным санкциям со стороны ATP и WTA, включая реальную перспективу прекращения нашего членства, если мы повторим запрет в 2023 году.

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Это будет означать отмену наших профессиональных теннисных мероприятий в Квинсе, Истборне, Бирмингеме и Ноттингеме в этом году и даже в будущем.

Мы последовательно выступали против этих санкций и остаемся глубоко разочарованными наложенными на нас наказаниями.

Мы договорились, что все российские и белорусские игроки и вспомогательный персонал, желающие принять участие в наших мероприятиях в 2023 году, должны будут подписать декларацию о нейтралитете. Это соответствует рекомендациям правительства Великобритании и является подходом, который используется в других видах спорта.

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Эта новая декларация будет действовать на всех соревнованиях ЛТА с начала сезона на травяных кортах в Сурбитоне".

Детали: Организаторы Уимблдона, помимо нейтралитета, будут требовать от российских и белорусских теннисистов не получать финансирование от своих государств, а также обещают применять подход "нулевой толерантности" к любым флагам, символике или другим действиям, которые поддерживают Россию, Беларусь или войну.

Организация подчеркнула, что ее позиция по поддержке Украины остается неизменной в 2023 году.

Свое решение об отстранении спортсменов РФ и Беларуси в 2022 году она назвала правильным.

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