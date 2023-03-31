Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дивний "миротворець": в ОП відповіли Лукашенку на заклики "припинити вогонь"

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 31 березня 2023, 17:08
Дивний миротворець: в ОП відповіли Лукашенку на заклики припинити вогонь
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК, ФОТО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що припинення вогню означатиме "право" Росії залишитися на окупованих територіях України. 

Джерело: Подоляк в Twitter

Пряма мова: "Ще раз по пунктах. Будь-яке припинення вогню буде означати право РФ залишитися на окупованих територіях. Цього категорично не можна допустити..

Дивні "миротворці" виглядають комічно".

Деталі: Подоляк додав, що Україна має право переміщувати на своїй території війська і техніку так, як вважає за потрібне.

Що цьому передувало: 

  • Вдень 31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив із посланням білоруському народу і парламенту, в якому закликав "припинити бойові дії та оголосити перемир'я без права переміщення, перегрупування військ з обох боків".
  • Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь заявив, що на даний момент припинення вогню є нездійсненним нібито через дії української сторони.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Офіс президентаЛукашенковійнамир
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З'явилося відео останніх секунд перед ліквідацією Татарського – росЗМІ

Білий дім: Битва за Бахмут триває, поважаємо рішення України тримати місто

Польські фермери погрожують зірвати візит Зеленського через українське зерно

У Раді задумали вигнати УПЦ МП ще й з Почаївської лаври

Суд арештував начальницю Житомирської митниці зі спільниками

фото, відеоЗ російського полону повернули ще 12 українців

Усі новини...
Офіс президента
Тест для нового директора НАБУ
В ОП пояснили, що заважає переговорам Зеленського і Сі
В ОП показали наслідки ракетного удару по Одесі
Останні новини
23:05
Зеленський провів Ставку у Чернігові: Готуємось до активних дій
22:58
У Брянській області РФ заявляють, що дрон атакував військкомат
22:46
У NASA оголосили склад екіпажу навколомісячної місії Artemis-2
22:25
З'явилося відео останніх секунд перед ліквідацією Татарського – росЗМІ
22:16
ЗМІ: Столтенберг пропонує членам НАТО виділяти по 500 млн євро на рік для України
21:56
Мінспорту придумало покарання для федерацій, які не бойкотуватимуть росіян
21:54
У підриві "Північних потоків", окрім України, підозрювали й Польщу – WP
21:38
РФ відкриває центри для деукраїнізації в окупованій Запорізькій області – ЦНС
21:22
Білий дім: Битва за Бахмут триває, поважаємо рішення України тримати місто
21:19
Ліквідація Татарського: журналіст Попков заявив, що він тут ні до чого
Усі новини...