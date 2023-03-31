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Дивний "миротворець": в ОП відповіли Лукашенку на заклики "припинити вогонь"

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 31 березня 2023, 17:08
Дивний миротворець: в ОП відповіли Лукашенку на заклики припинити вогонь
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК, ФОТО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що припинення вогню означатиме "право" Росії залишитися на окупованих територіях України. 

Джерело: Подоляк в Twitter

Пряма мова: "Ще раз по пунктах. Будь-яке припинення вогню буде означати право РФ залишитися на окупованих територіях. Цього категорично не можна допустити..

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Дивні "миротворці" виглядають комічно".

Деталі: Подоляк додав, що Україна має право переміщувати на своїй території війська і техніку так, як вважає за потрібне.

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Вдень 31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив із посланням білоруському народу і парламенту, в якому закликав "припинити бойові дії та оголосити перемир'я без права переміщення, перегрупування військ з обох боків".
  • Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь заявив, що на даний момент припинення вогню є нездійсненним нібито через дії української сторони.

Теми: Офіс президентаЛукашенковійнамир
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