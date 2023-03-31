Дивний "миротворець": в ОП відповіли Лукашенку на заклики "припинити вогонь"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що припинення вогню означатиме "право" Росії залишитися на окупованих територіях України.

Джерело: Подоляк в Twitter

Пряма мова: "Ще раз по пунктах. Будь-яке припинення вогню буде означати право РФ залишитися на окупованих територіях. Цього категорично не можна допустити..

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Дивні "миротворці" виглядають комічно".

Деталі: Подоляк додав, що Україна має право переміщувати на своїй території війська і техніку так, як вважає за потрібне.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ

Вдень 31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив із посланням білоруському народу і парламенту, в якому закликав "припинити бойові дії та оголосити перемир'я без права переміщення, перегрупування військ з обох боків".