Дивний "миротворець": в ОП відповіли Лукашенку на заклики "припинити вогонь"
П'ятниця, 31 березня 2023, 17:08
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що припинення вогню означатиме "право" Росії залишитися на окупованих територіях України.
Джерело: Подоляк в Twitter
Пряма мова: "Ще раз по пунктах. Будь-яке припинення вогню буде означати право РФ залишитися на окупованих територіях. Цього категорично не можна допустити..
Дивні "миротворці" виглядають комічно".
Деталі: Подоляк додав, що Україна має право переміщувати на своїй території війська і техніку так, як вважає за потрібне.
Що цьому передувало:
- Вдень 31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив із посланням білоруському народу і парламенту, в якому закликав "припинити бойові дії та оголосити перемир'я без права переміщення, перегрупування військ з обох боків".
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь заявив, що на даний момент припинення вогню є нездійсненним нібито через дії української сторони.
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