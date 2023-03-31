Странный "миротворец": в ОП ответили Лукашенко на призывы "прекратить огонь"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что прекращение огня будет означать "право" России остаться на оккупированных территориях Украины.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Еще раз по пунктам. Любое прекращение огня будет означать право Рф остаться на оккупированных территориях. Этого категорически нельзя допустить...

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Странные "миротворцы" выглядят комично".

Детали: Подоляк добавил, что Украина имеет право перемещать на своей территории войска и технику так, как считает нужным.

Что этому предшествовало:

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