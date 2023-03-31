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Странный "миротворец": в ОП ответили Лукашенко на призывы "прекратить огонь"

Татьяна ЛозовенкоПятница, 31 марта 2023, 17:08
Странный миротворец: в ОП ответили Лукашенко на призывы прекратить огонь
МИХАИЛ ПОДОЛЯК, ФОТО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что прекращение огня будет означать "право" России остаться на оккупированных территориях Украины. 

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Еще раз по пунктам. Любое прекращение огня будет означать право Рф остаться на оккупированных территориях. Этого категорически нельзя допустить...

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Странные "миротворцы" выглядят комично".

Детали: Подоляк добавил, что Украина имеет право перемещать на своей территории войска и технику так, как считает нужным.

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Днем 31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с посланием белорусскому народу и парламенту, в котором призвал "прекратить боевые действия и объявить перемирие без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон".
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что на данный момент прекращение огня является невыполнимым якобы из-за действий украинской стороны.

Темы: Офис президентаЛукашенковойнамир
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