Странный "миротворец": в ОП ответили Лукашенко на призывы "прекратить огонь"
Пятница, 31 марта 2023, 17:08
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что прекращение огня будет означать "право" России остаться на оккупированных территориях Украины.
Источник: Подоляк в Twitter
Прямая речь: "Еще раз по пунктам. Любое прекращение огня будет означать право Рф остаться на оккупированных территориях. Этого категорически нельзя допустить...
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Странные "миротворцы" выглядят комично".
Детали: Подоляк добавил, что Украина имеет право перемещать на своей территории войска и технику так, как считает нужным.
Что этому предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Днем 31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с посланием белорусскому народу и парламенту, в котором призвал "прекратить боевые действия и объявить перемирие без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон".
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что на данный момент прекращение огня является невыполнимым якобы из-за действий украинской стороны.