Странный "миротворец": в ОП ответили Лукашенко на призывы "прекратить огонь"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что прекращение огня будет означать "право" России остаться на оккупированных территориях Украины.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Еще раз по пунктам. Любое прекращение огня будет означать право Рф остаться на оккупированных территориях. Этого категорически нельзя допустить...

Странные "миротворцы" выглядят комично".

Детали: Подоляк добавил, что Украина имеет право перемещать на своей территории войска и технику так, как считает нужным.

Что этому предшествовало:

Днем 31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с посланием белорусскому народу и парламенту, в котором призвал "прекратить боевые действия и объявить перемирие без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что на данный момент прекращение огня является невыполнимым якобы из-за действий украинской стороны.