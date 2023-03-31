Кулеба закликав не пускати в Британію тенісистів з РФ та Білорусі, які їдуть на "Вімблдон"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав уряд Великої Британії відмовити у візах російським та білоруським тенісистам, яким дозволили брати участь у турнірі "Вімблдон" попри злочини РФ в Україні.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter

Пряма мова: "Чи припинила Росія свою агресію або звірства? Ні, просто Вімблдон вирішив піти назустріч двом співучасникам злочину. Я закликаю уряд Великої Британії відмовити їхнім гравцям у візах".

Деталі: Рішення Вімблдону дозволити російським і білоруським гравцям змагатися Кулеба назвав аморальним.

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