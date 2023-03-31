Кулеба закликав не пускати в Британію тенісистів з РФ та Білорусі, які їдуть на "Вімблдон"
П'ятниця, 31 березня 2023, 17:35
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав уряд Великої Британії відмовити у візах російським та білоруським тенісистам, яким дозволили брати участь у турнірі "Вімблдон" попри злочини РФ в Україні.
Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter
Пряма мова: "Чи припинила Росія свою агресію або звірства? Ні, просто Вімблдон вирішив піти назустріч двом співучасникам злочину. Я закликаю уряд Великої Британії відмовити їхнім гравцям у візах".
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Деталі: Рішення Вімблдону дозволити російським і білоруським гравцям змагатися Кулеба назвав аморальним.
Передісторія:
- Організатори одного з найголовніших тенісних турнірів світу "Вімблдону" 31 березня оголосили про скасування заборони на участь російських та білоруських тенісистів.
- Їм дозволили брати участь за умови підписання декларації про нейтралітет. Крім того, вимагатимуть від російських та білоруських тенісистів не отримувати фінансування від своїх держав , а також обіцяють застосовувати підхід "нульової толерантності" до будь-яких прапорів, символіки або інших дій, які підтримують Росію, Білорусь або війну.
- Організатори пояснили своє рішення тиском на них штрафних санкцій з боку ATP(Асоціації тенісистів-професіоналів - ред.) та WTA (Жіночої тенісної організації - ред.).
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