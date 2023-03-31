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Кулеба закликав не пускати в Британію тенісистів з РФ та Білорусі, які їдуть на "Вімблдон"

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 31 березня 2023, 17:35
Кулеба закликав не пускати в Британію тенісистів з РФ та Білорусі, які їдуть на Вімблдон
ДМИТРО КУЛЕБА, GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав уряд Великої Британії відмовити у візах російським та білоруським тенісистам, яким дозволили брати участь у турнірі "Вімблдон" попри злочини РФ в Україні.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter

Пряма мова: "Чи припинила Росія свою агресію або звірства? Ні, просто Вімблдон вирішив піти назустріч двом співучасникам злочину. Я закликаю уряд Великої Британії відмовити їхнім гравцям у візах".

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Деталі: Рішення Вімблдону дозволити російським і білоруським гравцям змагатися Кулеба назвав аморальним.

Передісторія: 

  • Організатори одного з найголовніших тенісних турнірів світу "Вімблдону" 31 березня оголосили про скасування заборони на участь російських та білоруських тенісистів.
  • Їм дозволили брати участь за умови підписання декларації про нейтралітет. Крім того, вимагатимуть від російських та білоруських тенісистів не отримувати фінансування від своїх держав , а також обіцяють застосовувати підхід "нульової толерантності" до будь-яких прапорів, символіки або інших дій, які підтримують Росію, Білорусь або війну.
  • Організатори пояснили своє рішення тиском на них штрафних санкцій з боку ATP(Асоціації тенісистів-професіоналів - ред.) та WTA (Жіночої тенісної організації - ред.).

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Теми: Кулеба ДмитроспортМЗСвізи
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