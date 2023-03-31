Кулеба закликав не пускати в Британію тенісистів з РФ та Білорусі, які їдуть на "Вімблдон"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав уряд Великої Британії відмовити у візах російським та білоруським тенісистам, яким дозволили брати участь у турнірі "Вімблдон" попри злочини РФ в Україні.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter

Пряма мова: "Чи припинила Росія свою агресію або звірства? Ні, просто Вімблдон вирішив піти назустріч двом співучасникам злочину. Я закликаю уряд Великої Британії відмовити їхнім гравцям у візах".

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Деталі: Рішення Вімблдону дозволити російським і білоруським гравцям змагатися Кулеба назвав аморальним.

Передісторія:

Організатори одного з найголовніших тенісних турнірів світу "Вімблдону" 31 березня оголосили про скасування заборони на участь російських та білоруських тенісистів.

Їм дозволили брати участь за умови підписання декларації про нейтралітет. Крім того, вимагатимуть від російських та білоруських тенісистів не отримувати фінансування від своїх держав , а також обіцяють застосовувати підхід "нульової толерантності" до будь-яких прапорів, символіки або інших дій, які підтримують Росію, Білорусь або війну.

Організатори пояснили своє рішення тиском на них штрафних санкцій з боку ATP(Асоціації тенісистів-професіоналів - ред.) та WTA (Жіночої тенісної організації - ред.).