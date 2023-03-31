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Кулеба призвал не пускать в Британию теннисистов из РФ и Беларуси, которые едут на "Уимблдон"

Татьяна ЛозовенкоПятница, 31 марта 2023, 17:35
Кулеба призвал не пускать в Британию теннисистов из РФ и Беларуси, которые едут на Уимблдон
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал правительство Великобритании отказать в визах российским и белорусским теннисистам, которым разрешили участвовать в турнире "Уимблдон", несмотря на преступления РФ в Украине.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Прекратила ли Россия свою агрессию или зверства? Нет, просто Уимблдон решил пойти навстречу двум соучастникам преступления. Я призываю правительство Великобритании отказать их игрокам в визах".

Детали: Решение Уимблдона позволить российским и белорусским игрокам соревноваться Кулеба назвал аморальным.

Предыстория: 

  • Организаторы одного из главных теннисных турниров мира "Уимблдона" 31 марта объявили об отмене запрета на участие российских и белорусских теннисистов.
  • Им разрешили участвовать при условии подписания декларации о нейтралитете. Кроме того, потребуют от российских и белорусских теннисистов не получать финансирование от своих государств, а также обещают применять подход "нулевой толерантности" к любым флагам, символике или другим действиям, которые поддерживают Россию, Беларусь или войну.
  • Организаторы объяснили свое решение давлением на них штрафных санкций со стороны ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов - ред.) и WTA (Женской теннисной организации - ред.).

Темы: Кулеба ДмитрийспортМИДвизы
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