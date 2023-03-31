Кулеба призвал не пускать в Британию теннисистов из РФ и Беларуси, которые едут на "Уимблдон"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал правительство Великобритании отказать в визах российским и белорусским теннисистам, которым разрешили участвовать в турнире "Уимблдон", несмотря на преступления РФ в Украине.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Прекратила ли Россия свою агрессию или зверства? Нет, просто Уимблдон решил пойти навстречу двум соучастникам преступления. Я призываю правительство Великобритании отказать их игрокам в визах".

Детали: Решение Уимблдона позволить российским и белорусским игрокам соревноваться Кулеба назвал аморальным.

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