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Марунові берети відбили важкий штурм на Донбасі і знищили ворожу техніку

Валентина РоманенкоП'ятниця, 31 березня 2023, 18:40
Марунові берети відбили важкий штурм на Донбасі і знищили ворожу техніку
МАРУНОВИЙ БЕРЕТ - НЕВІД'ЄМНИЙ АТРИБУТ ДШВ

Миколаївські десантники відбили ворожий штурм, знищивши 2 танки, 2 БМП і кілька десятків російських військових на Донбасі.

Джерело: пресслужба командування ДШВ

Дослівно: "Десантники 79 окремої десантно-штурмової бригади продовжують стримувати ворожу навалу у визначеному районі на Донбасі.

Днями марунові берети з Миколаєва відбили важкий штурм своїх позицій, до якого вдався ворог. У наступі противник використав три танки та чотири БМП. Варто відзначити, що останнім часом таке масоване застосування танків і бойових броньованих машин на цій ділянці відбувається рідко".

Деталі: Повідомляється, що повітряна розвідка десантників вчасно помітила висування ворожої колони і бригадна артилерія почала завдавати вогневе ураження по ворога.

Однак це не спинило противника і він продовжив рух у напрямку переднього краю 79 ОДШБр. Мало того, з бойових броньованих машин висадився десант, який повинен був атакувати позиції бригади, щоб захопити їх.

ВІДЕО ДНЯ

Тоді у справу вступили бійці цих передових позицій, які вогнем кулеметів та гранатометів зустріли техніку та ворожу піхоту, зазначають у ДШВ.

Крім того, ворожі танки почали знищувати протитанкісти з протитанкових ракетних комплексів, а піхоту - оператори БПЛА, які робили скиди боєприпасів.

Зазначається, що шквал вогню, який обрушили на ворога миколаївські десантники, досить швидко приніс позитивний результат - ворог зазнав значних втрат і був змушений відійти, використовуючи для цього димову завісу.

Всього в бою було знищено 2 танки і 2 БМП противника, а також кілька десятків ворожих бійців.

Теми: війна
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