Маруновые береты отбили тяжелый штурм на Донбассе и уничтожили вражескую технику

Николаевские десантники отбили вражеский штурм, уничтожив 2 танка, 2 БМП и несколько десятков российских военных на Донбассе.

Источник: пресс-служба командования ДШВ

Дословно: "Десантники 79 отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают сдерживать вражеское нашествие в определенном районе на Донбассе.

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На днях маруновые береты из Николаева отбили тяжелый штурм своих позиций, к которому прибегнул враг. В наступлении противник использовал три танка и четыре БМП. Стоит отметить, что в последнее время такое массированное применение танков и боевых бронированных машин на этом участке происходит редко".

Детали: Сообщается, что воздушная разведка десантников вовремя заметила выдвижение вражеской колонны и бригадная артиллерия начала наносить огневое поражение по врагу.

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Однако это не остановило противника и он продолжил движение в направлении переднего края 79 ОДШБр. Более того, из боевых бронированных машин высадился десант, который должен был атаковать позиции бригады, чтобы захватить их.

Тогда в дело вступили бойцы этих передовых позиций, которые огнем пулеметов и гранатометов встретили технику и вражескую пехоту, отмечают в ДШВ.

Кроме того, вражеские танки начали уничтожать противотанкисты из противотанковых ракетных комплексов, а пехоту - операторы БПЛА, которые делали сбросы боеприпасов.

Отмечается, что шквал огня, который обрушили на врага николаевские десантники, довольно быстро принес положительный результат - враг понес значительные потери и был вынужден отойти, используя для этого дымовую завесу.

Всего в бою было уничтожено 2 танка и 2 БМП противника, а также несколько десятков вражеских бойцов.