Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Маруновые береты отбили тяжелый штурм на Донбассе и уничтожили вражескую технику

Валентина РоманенкоПятница, 31 марта 2023, 18:40
Маруновые береты отбили тяжелый штурм на Донбассе и уничтожили вражескую технику
МАРУНОВЫЙ БЕРЕТ - НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ АТРИБУТ ДШВ

Николаевские десантники отбили вражеский штурм, уничтожив 2 танка, 2 БМП и несколько десятков российских военных на Донбассе.

Источник: пресс-служба командования ДШВ

Дословно: "Десантники 79 отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают сдерживать вражеское нашествие в определенном районе на Донбассе.

На днях маруновые береты из Николаева отбили тяжелый штурм своих позиций, к которому прибегнул враг. В наступлении противник использовал три танка и четыре БМП. Стоит отметить, что в последнее время такое массированное применение танков и боевых бронированных машин на этом участке происходит редко".

Детали: Сообщается, что воздушная разведка десантников вовремя заметила выдвижение вражеской колонны и бригадная артиллерия начала наносить огневое поражение по врагу.

Однако это не остановило противника и он продолжил движение в направлении переднего края 79 ОДШБр. Более того, из боевых бронированных машин высадился десант, который должен был атаковать позиции бригады, чтобы захватить их.

ВИДЕО ДНЯ

Тогда в дело вступили бойцы этих передовых позиций, которые огнем пулеметов и гранатометов встретили технику и вражескую пехоту, отмечают в ДШВ.

Кроме того, вражеские танки начали уничтожать противотанкисты из противотанковых ракетных комплексов, а пехоту - операторы БПЛА, которые делали сбросы боеприпасов.

Отмечается, что шквал огня, который обрушили на врага николаевские десантники, довольно быстро принес положительный результат - враг понес значительные потери и был вынужден отойти, используя для этого дымовую завесу.

Всего в бою было уничтожено 2 танка и 2 БМП противника, а также несколько десятков вражеских бойцов.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На восточном фронте Силы обороны уничтожили вражеский вертолет Ка-52

НАБУ проводит обыски в Харьковской ОВА

фотоУничтоженная "Мрия": экс-директору "Антонова" объявили еще одно подозрение

Дуда рассказал, сколько истребителей МиГ-29 Польша передает Украине

Зеленский о ситуации в Бахмуте: При угрозе окружения и потерь будут соответствующие решения

Посол Китая назвал "риторическим приемом" заявления о "безграничной дружбе" с РФ

Все новости...
война
ВСУ поразили два ЗРК, враг применил баллистические ракеты – Генштаб
Офис генпрокурора вместе с МУС создадут группы по расследованию военных преступлений
Странный "миротворец": в ОП ответили Лукашенко на призывы "прекратить огонь"
Последние новости
19:56
МОК пробует "подкупить" украинских спортсменов, которые не поддержат бойкот россиян на соревнованиях
19:33
фотоРоссиянка, знакомая экс-нардепа пропагандировала "русский мир" в Киеве
19:25
Правительство Финляндии сделало последний шаг для присоединения страны к НАТО
19:14
"Снарядного голода" у врага нет и не было – Череватый
19:11
Meta планирует в этом году представить ИИ-инструмент для создания рекламы
19:08
Польша отказалась проводить Кубок мира по фехтованию из-за допуска россиян
19:01
Украина предлагает странам ЕС свои хранилища для хранения газа следующей зимой
18:55
Путин собрал коллаборантов и требует от них "бороться с неонацизмом" в оккупации
18:47
Глава МАГАТЭ обсудил безопасность ЗАЭС с российскими чиновниками в Калининграде
18:38
видеоВ Украине заработала американская ПВО: сбивает "Шахеды", ракеты и самолеты
Все новости...
Реклама: