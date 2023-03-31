Генштаб: на окупованій Луганщині дезертирували 50 російських військових

На окупованій території Луганської області дезертирували 50 російських військових. Тепер їх розшукують.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу від 31 березня

Дослівно: "Продовжується тенденція збільшення випадків втечі груп особового складу противника з підрозділів та військових частин.

Так, у Старобільському районі тимчасово окупованої території Луганської області, окупанти розшукують 50 військовослужбовців, які дезертирували".

Деталі: Також Генштаб повідомив, що Збройні сили України протягом доби відбили понад 30 атак ворога, а також уразили два ЗРК та радіолокаційну станцію; для ударів по населених пунктах України окупанти застосувати балістичні ракети.