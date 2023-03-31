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Генштаб: на окупованій Луганщині дезертирували 50 російських військових

"Українська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 19:11
Генштаб: на окупованій Луганщині дезертирували 50 російських військових
Фото ілюстративне

На окупованій території Луганської області дезертирували 50 російських військових. Тепер їх розшукують.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу від 31 березня

Дослівно: "Продовжується тенденція збільшення випадків втечі груп особового складу противника  з  підрозділів та військових частин.

Так, у Старобільському районі тимчасово окупованої території Луганської області, окупанти розшукують 50 військовослужбовців, які дезертирували".

Деталі: Також Генштаб повідомив, що Збройні сили України протягом доби відбили понад 30 атак ворога, а також уразили два ЗРК та радіолокаційну станцію; для ударів по населених пунктах України окупанти застосувати балістичні ракети.

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Теми: арміяРосія
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