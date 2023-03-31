Генштаб: на оккупированной Луганщине дезертировали 50 российских военных

На оккупированной территории Луганской области дезертировали 50 российских военных. Теперь их разыскивают.

Источник: вечерняя сводка Генштаба от 31 марта

Дословно: "Продолжается тенденция увеличения случаев побега групп личного состава противника из подразделений и воинских частей.

Так, в Старобельском районе временно оккупированной территории Луганской области, оккупанты разыскивают 50 военнослужащих, которые дезертировали".

Детали: Также Генштаб сообщил, что Вооруженные силы Украины в течение суток отбили более 30 атак врага, а также поразили два ЗРК и радиолокационную станцию.