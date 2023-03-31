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Генштаб: на оккупированной Луганщине дезертировали 50 российских военных

"Украинская правда"Пятница, 31 марта 2023, 19:11
Генштаб: на оккупированной Луганщине дезертировали 50 российских военных
Фото иллюстративное

На оккупированной территории Луганской области дезертировали 50 российских военных. Теперь их разыскивают.

Источник: вечерняя сводка Генштаба от 31 марта

Дословно: "Продолжается тенденция увеличения случаев побега групп личного состава противника из подразделений и воинских частей.

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Так, в Старобельском районе временно оккупированной территории Луганской области, оккупанты разыскивают 50 военнослужащих, которые дезертировали".

Детали: Также Генштаб сообщил, что Вооруженные силы Украины в течение суток отбили более 30 атак врага, а также поразили два ЗРК и радиолокационную станцию.

Темы: армияРосcия
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