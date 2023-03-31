ЗСУ уразили два ЗРК, ворог застосував балістичні ракети – Генштаб

Збройні сили України протягом доби відбили понад 30 атак ворога, а також уразили два ЗРК та радіолокаційну станцію; для ударів по населених пунктах України окупанти застосувати балістичні ракети.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби".

Деталі: Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з РСЗВ.

У п’ятницю РФ завдала чергового ракетного удару по цивільних об’єктах міста Запоріжжя та інших населених пунктів України, застосувавши балістичні ракети. Для авіаційних ударів противник також задіяв 6 ударних БпЛА типу "Шахед-136" – усі вони були знищені нашими захисниками.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом цієї доби підрозділами Сил оборони України було відбито понад 30 атак противника. Найзапеклішими залишаються бої за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Фиголівка, Синьківка, Крохмальне Харківської області та Новоселівське - Луганської.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населених пунктів Макіївка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та в районі Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення, а саме: Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області, а також Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут, намагається взяти його під повний контроль. Протягом доби противник обстріляв населені пункти Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Озарянівка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії поблизу населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та Первомайське, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Степове, Тоненьке, Мар'їнка, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії, здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар, Велика Новосілка, Красногорівка та Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції у фортифікаційному відношенні. Обстріляв, зокрема, населені пункти Времівка, Новосілка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степногірськ Запорізької області, а також Херсон.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. В рамках заходів бойової підготовки, завершились навчання підрозділів ССО Збройних сил Білорусі. Водночас, вище політичне керівництво цієї країни продовжує підтримувати російську агресію, надає противнику повітряний простір та територію. На білоруських полігонах триває підготовка підрозділів територіальних військ збройних сил РФ. Однак ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Баранівка Чернігівської області, Соснівка, Волфине, Кіндратівка, Новомиколаївка, Попівка, Олександрівка Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Глибоке, Бочкове та Бударки на Харківщині.