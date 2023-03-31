Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Міноборони прозвітували про вибори до антикорупційної ради: назвали 15 кандидатів 

Альона Мазуренко П'ятниця, 31 березня 2023, 23:16
У Міноборони прозвітували про вибори до антикорупційної ради: назвали 15 кандидатів 

У Міністерстві оборони повідомили результати виборів онлайн-голосування за кандидатів до Громадської антикорупційної ради при МОУ і опублікували список із 15 обраних кандидатів.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Комісія з забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради Міністерства оборони на засіданні в п'ятницю, 31 березня затвердила результати голосування за кандидатів в члени Антикорради Міноборони".

Реклама:

Деталі: Зокрема, комісія вирішила вважати обраними наступних кандидатів:

  • Ярова Богдана Едуардівна – 32 704 (голосів - ред.)
  • Ніколаєнко Тетяна Володимирівна – 26 941
  • Свірко Олег Станіславович – 23 864
  • Шуба Анастасія Вадимівна – 23 170
  • Прудковських Віктор Вячеславович – 22 795
  • Кальницький Віталій Володимирович – 22 580
  • Піонтковський Костянтин Анатолійович – 21 919
  • Грушовець Євген Анатолійович – 21 731
  • Оджиковський Віталій Олегович – 21 532
  • Остапенко Дмитро Миколайович – 21 295
  • Григорян Артак Володійович – 20 996
  • Масюк Віталій Володимирович – 19 927
  • Кривошея Геннадій Григорович – 1 990
  • Геращенко Олександр Володимирович – 1 939
  • Трегуб Олена Миколаївна – 1 664

Повідомляється, що висновок комісії передали на розгляд Міноборони.

Водночас держсекретар Міноборони Костянтин Ващенко повідомив, що до міністерства надійшло більше 10 звернень, що містили скарги та апеляції на результати голосування від 11 учасників конкурсу і громадських організацій.

ВІДЕО ДНЯ

Конкурсна процедура, на думку заявників, містить низку порушень і ознаки конфлікту інтересів на стадії підготовки, а також ознаки змови і неправомірного втручання у процес під час голосування.

Заявники звертаються до Міноборони і вимагають не ухвалювати рішення про склад Ради.

Таким чином рішення про формування відповідної Ради та затвердження її персонального складу ухвалять після розгляду усіх звернень, що надійшли.

Рада набуде повноважень після відповідного рішення МО, про що повідомлять пізніше.

Нагадаємо: 

  • Великий резонанс викликало викриття корупційних схем у Міноборони, зокрема із завищеними цінами на закупівлю продуктів.
  • За словами сіністра Олексія Резнікова, створювана громадська антикорупційна рада буде наділена вичерпним переліком інструментів, яких достатньо, щоб унеможливити будь-які корупційні прояви.

Читайте також: Від вертольотів у Мексиці до їдальні в Костянтинівці. Що приховують силовики у гучних справах про корупцію в Міноборони

Теми: Мінобороникорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Міноборони
Керівник нової агенції тилового забезпечення армії: Мова не лише про тендери без корупції
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
Резніков вірить, що може забрати у польського постачальника-боржника або гроші, або снаряди
Останні новини
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:33
"Укрзалізниця" запускає єдине цифрове вікно для клієнтів вантажних перевезень
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
Усі новини...
Реклама: