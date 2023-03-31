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У Міноборони прозвітували про вибори до антикорупційної ради: назвали 15 кандидатів 

Альона Мазуренко П'ятниця, 31 березня 2023, 23:16
У Міноборони прозвітували про вибори до антикорупційної ради: назвали 15 кандидатів 

У Міністерстві оборони повідомили результати виборів онлайн-голосування за кандидатів до Громадської антикорупційної ради при МОУ і опублікували список із 15 обраних кандидатів.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Комісія з забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради Міністерства оборони на засіданні в п'ятницю, 31 березня затвердила результати голосування за кандидатів в члени Антикорради Міноборони".

Деталі: Зокрема, комісія вирішила вважати обраними наступних кандидатів:

  • Ярова Богдана Едуардівна – 32 704 (голосів - ред.)
  • Ніколаєнко Тетяна Володимирівна – 26 941
  • Свірко Олег Станіславович – 23 864
  • Шуба Анастасія Вадимівна – 23 170
  • Прудковських Віктор Вячеславович – 22 795
  • Кальницький Віталій Володимирович – 22 580
  • Піонтковський Костянтин Анатолійович – 21 919
  • Грушовець Євген Анатолійович – 21 731
  • Оджиковський Віталій Олегович – 21 532
  • Остапенко Дмитро Миколайович – 21 295
  • Григорян Артак Володійович – 20 996
  • Масюк Віталій Володимирович – 19 927
  • Кривошея Геннадій Григорович – 1 990
  • Геращенко Олександр Володимирович – 1 939
  • Трегуб Олена Миколаївна – 1 664

Повідомляється, що висновок комісії передали на розгляд Міноборони.

Водночас держсекретар Міноборони Костянтин Ващенко повідомив, що до міністерства надійшло більше 10 звернень, що містили скарги та апеляції на результати голосування від 11 учасників конкурсу і громадських організацій.

Конкурсна процедура, на думку заявників, містить низку порушень і ознаки конфлікту інтересів на стадії підготовки, а також ознаки змови і неправомірного втручання у процес під час голосування.

ВІДЕО ДНЯ

Заявники звертаються до Міноборони і вимагають не ухвалювати рішення про склад Ради.

Таким чином рішення про формування відповідної Ради та затвердження її персонального складу ухвалять після розгляду усіх звернень, що надійшли.

Рада набуде повноважень після відповідного рішення МО, про що повідомлять пізніше.

Нагадаємо: 

  • Великий резонанс викликало викриття корупційних схем у Міноборони, зокрема із завищеними цінами на закупівлю продуктів.
  • За словами сіністра Олексія Резнікова, створювана громадська антикорупційна рада буде наділена вичерпним переліком інструментів, яких достатньо, щоб унеможливити будь-які корупційні прояви.

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Теми: Мінобороникорупція
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