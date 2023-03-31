У Міноборони прозвітували про вибори до антикорупційної ради: назвали 15 кандидатів 

У Міністерстві оборони повідомили результати виборів онлайн-голосування за кандидатів до Громадської антикорупційної ради при МОУ і опублікували список із 15 обраних кандидатів.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Комісія з забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради Міністерства оборони на засіданні в п'ятницю, 31 березня затвердила результати голосування за кандидатів в члени Антикорради Міноборони".

Реклама:

Деталі: Зокрема, комісія вирішила вважати обраними наступних кандидатів:

Ярова Богдана Едуардівна – 32 704 (голосів - ред.)

Ніколаєнко Тетяна Володимирівна – 26 941

Свірко Олег Станіславович – 23 864

Шуба Анастасія Вадимівна – 23 170

Прудковських Віктор Вячеславович – 22 795

Кальницький Віталій Володимирович – 22 580

Піонтковський Костянтин Анатолійович – 21 919

Грушовець Євген Анатолійович – 21 731

Оджиковський Віталій Олегович – 21 532

Остапенко Дмитро Миколайович – 21 295

Григорян Артак Володійович – 20 996

Масюк Віталій Володимирович – 19 927

Кривошея Геннадій Григорович – 1 990

Геращенко Олександр Володимирович – 1 939

Трегуб Олена Миколаївна – 1 664

Повідомляється, що висновок комісії передали на розгляд Міноборони.

Водночас держсекретар Міноборони Костянтин Ващенко повідомив, що до міністерства надійшло більше 10 звернень, що містили скарги та апеляції на результати голосування від 11 учасників конкурсу і громадських організацій.

ВІДЕО ДНЯ

Конкурсна процедура, на думку заявників, містить низку порушень і ознаки конфлікту інтересів на стадії підготовки, а також ознаки змови і неправомірного втручання у процес під час голосування.

Заявники звертаються до Міноборони і вимагають не ухвалювати рішення про склад Ради.

Таким чином рішення про формування відповідної Ради та затвердження її персонального складу ухвалять після розгляду усіх звернень, що надійшли.

Рада набуде повноважень після відповідного рішення МО, про що повідомлять пізніше.

Нагадаємо:

Великий резонанс викликало викриття корупційних схем у Міноборони, зокрема із завищеними цінами на закупівлю продуктів.

За словами сіністра Олексія Резнікова, створювана громадська антикорупційна рада буде наділена вичерпним переліком інструментів, яких достатньо, щоб унеможливити будь-які корупційні прояви.

Читайте також: Від вертольотів у Мексиці до їдальні в Костянтинівці. Що приховують силовики у гучних справах про корупцію в Міноборони