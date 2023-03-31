В Минобороны отчитались о выборах в антикоррупционный совет: назвали 15 кандидатов
В Министерстве обороны сообщили результаты выборов онлайн-голосования за кандидатов в Общественный антикоррупционный совет при МОУ и опубликовали список из 15 избранных кандидатов.
Источник: Минобороны
Дословно: "Комиссия по обеспечению проведения конкурса по формированию Общественного антикоррупционного совета Министерства обороны на заседании в пятницу, 31 марта утвердила результаты голосования за кандидатов в члены Антикоррупционного совета Минобороны".
Детали: В частности, комиссия решила считать избранными следующих кандидатов:
- Яровая Богдана Эдуардовна - 32 704 (голосов - ред.)
- Николаенко Татьяна Владимировна - 26 941
- Свирко Олег Станиславович - 23 864
- Шуба Анастасия Вадимовна - 23 170
- Прудковских Виктор Вячеславович - 22 795
- Кальницкий Виталий Владимирович - 22 580
- Пионтковский Константин Анатольевич - 21 919
- Грушовец Евгений Анатольевич - 21 731
- Оджиковский Виталий Олегович - 21 532
- Остапенко Дмитрий Николаевич - 21 295
- Григорян Артак Владимирович - 20 996
- Масюк Виталий Владимирович - 19 927
- Кривошея Геннадий Григорьевич - 1 990
- Геращенко Александр Владимирович - 1 939
- Трегуб Елена Николаевна - 1 664.
Сообщается, что заключение комиссии передали на рассмотрение Минобороны.
В то же время госсекретарь МОУ Константин Ващенко сообщил, что в министерство поступило более 10 обращений, содержащих жалобы и апелляции на результаты голосования от 11 участников конкурса и общественных организаций.
Конкурсная процедура, по мнению заявителей, содержит ряд нарушений и признаки конфликта интересов на стадии подготовки, а также признаки сговора и неправомерного вмешательства в процесс во время голосования.
Заявители требуют не принимать решение о составе Совета.
Таким образом решение о формировании соответствующего Совета и утверждении его персонального состава примут в МОУ после рассмотрения всех поступивших обращений.
Совет приобретет полномочия после соответствующего решения Минобороны, о чем сообщат позже.
Напомним:
- Большой резонанс вызвало разоблачение коррупционных схем в Минобороны, в частности с завышенными ценами на закупку продуктов.
- По словам синистра Алексея Резникова, создаваемый общественный антикоррупционный совет будет наделен исчерпывающим перечнем инструментов, которых достаточно, чтобы исключить любые коррупционные проявления.
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