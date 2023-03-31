В Минобороны отчитались о выборах в антикоррупционный совет: назвали 15 кандидатов

В Министерстве обороны сообщили результаты выборов онлайн-голосования за кандидатов в Общественный антикоррупционный совет при МОУ и опубликовали список из 15 избранных кандидатов.

Источник: Минобороны

Дословно: "Комиссия по обеспечению проведения конкурса по формированию Общественного антикоррупционного совета Министерства обороны на заседании в пятницу, 31 марта утвердила результаты голосования за кандидатов в члены Антикоррупционного совета Минобороны".

Детали: В частности, комиссия решила считать избранными следующих кандидатов:

Яровая Богдана Эдуардовна - 32 704 (голосов - ред.)

Николаенко Татьяна Владимировна - 26 941

Свирко Олег Станиславович - 23 864

Шуба Анастасия Вадимовна - 23 170

Прудковских Виктор Вячеславович - 22 795

Кальницкий Виталий Владимирович - 22 580

Пионтковский Константин Анатольевич - 21 919

Грушовец Евгений Анатольевич - 21 731

Оджиковский Виталий Олегович - 21 532

Остапенко Дмитрий Николаевич - 21 295

Григорян Артак Владимирович - 20 996

Масюк Виталий Владимирович - 19 927

Кривошея Геннадий Григорьевич - 1 990

Геращенко Александр Владимирович - 1 939

Трегуб Елена Николаевна - 1 664.

Сообщается, что заключение комиссии передали на рассмотрение Минобороны.

В то же время госсекретарь МОУ Константин Ващенко сообщил, что в министерство поступило более 10 обращений, содержащих жалобы и апелляции на результаты голосования от 11 участников конкурса и общественных организаций.

Конкурсная процедура, по мнению заявителей, содержит ряд нарушений и признаки конфликта интересов на стадии подготовки, а также признаки сговора и неправомерного вмешательства в процесс во время голосования.

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Заявители требуют не принимать решение о составе Совета.

Таким образом решение о формировании соответствующего Совета и утверждении его персонального состава примут в МОУ после рассмотрения всех поступивших обращений.

Совет приобретет полномочия после соответствующего решения Минобороны, о чем сообщат позже.

Напомним:

Большой резонанс вызвало разоблачение коррупционных схем в Минобороны, в частности с завышенными ценами на закупку продуктов.

По словам синистра Алексея Резникова, создаваемый общественный антикоррупционный совет будет наделен исчерпывающим перечнем инструментов, которых достаточно, чтобы исключить любые коррупционные проявления.

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