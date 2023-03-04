У Запоріжжі триває розбір завалів після обстрілу: кількість жертв зросла до 10

розбір завалів у Запоріжжі після обстрілу

У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку ще трьох загиблих мешканців, кількість жертв зросла до 10.

Джерело: ГУ ДСНС у Запорізькій області

Дослівно: "Станом на 07:00 4 березня рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих мешканців будинку. Загалом з-під завалів будинку рятувальники деблокували 10 загиблих, з яких одна дитина".

Деталі: Рятувальники уточнюють, що комунальні служби вивезли понад 333 тонни будівельних уламків.

Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. А також під час розбору завалів врятували двох котів та собаку.

"Станом на 07:00 4 березня ліквідація наслідків триває" – додають у пресслужбі рятувальників.

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