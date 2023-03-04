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Луценко заявив, що його перевели з Бахмута

Роман ПетренкоСубота, 4 березня 2023, 12:36
фото луценка з фб

Ексгенпрокурор та ексглава МВС Юрій Луценко повідомив, що відтепер не воюватиме в Бахмуті – його переводять у територіальну оборону.

Джерело: Луценко у Facebook, співрозмовник УП у Генштабі

Пряма мова Луценка: "Отримав персональний наказ вибути з підрозділу ЗСУ Бахмута і продовжити службу в ТРО.

Підрозділ, де я 110 днів і ночей проходив службу на Бахмутському напрямку, теж перевели на інший напрямок.

Виконання обох наказів постійно моніториться для доповіді в ОП...

Дуже шкода, що сили оборони Бахмуту в критичний період крім проблем з БК матимуть ще й менше очей БПЛА".

Деталі: Луценко назвав це рішення "політичною помстою".

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Довідково: Прессекретарка Луценка повідомила в коментарі УП, що ексгенпрокурор служить у підрозділі "Птахи Мадяра".

Більше деталей: Співрозмовник УП у Генштабі ЗСУ зазначив, що підрозділ вивели з Бахмута через надмірну медійність.

Цьому передувало:

  • 20 лютого головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний призначив капітана Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіакомплексів.
  • Луценко назвав своє призначення командиром взводу роти ударних безпілотних авіакомплексів рядовою подією, яка відбулася на тлі вуличних боїв у передмісті міста Бахмут Донецької області.

Теми: ЛуценкоБахмутбезпілотникивійна
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