Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Луценко заявив, що його перевели з Бахмута

Роман ПетренкоСубота, 4 березня 2023, 11:36
Луценко заявив, що його перевели з Бахмута
фото луценка з фб

Ексгенпрокурор та ексглава МВС Юрій Луценко повідомив, що відтепер не воюватиме в Бахмуті – його переводять у територіальну оборону.

Джерело: Луценко у Facebook, співрозмовник УП у Генштабі

Пряма мова Луценка: "Отримав персональний наказ вибути з підрозділу ЗСУ Бахмута і продовжити службу в ТРО.

Реклама:

Підрозділ, де я 110 днів і ночей проходив службу на Бахмутському напрямку, теж перевели на інший напрямок.

Виконання обох наказів постійно моніториться для доповіді в ОП...

Дуже шкода, що сили оборони Бахмуту в критичний період крім проблем з БК матимуть ще й менше очей БПЛА".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Луценко назвав це рішення "політичною помстою".

Довідково: Прессекретарка Луценка повідомила в коментарі УП, що ексгенпрокурор служить у підрозділі "Птахи Мадяра".

Більше деталей: Співрозмовник УП у Генштабі ЗСУ зазначив, що підрозділ вивели з Бахмута через надмірну медійність.

Цьому передувало:

  • 20 лютого головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний призначив капітана Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіакомплексів.
  • Луценко назвав своє призначення командиром взводу роти ударних безпілотних авіакомплексів рядовою подією, яка відбулася на тлі вуличних боїв у передмісті міста Бахмут Донецької області.

Теми: ЛуценкоБахмутбезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Луценко
Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність
Луценко про своє призначення на фронті: Друзі надмірно щасливі, недруги ненавидять
Залужний призначив ексголову ГПУ Луценка командиром взводу ударних дронів - Сарган
Останні новини
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:33
"Укрзалізниця" запускає єдине цифрове вікно для клієнтів вантажних перевезень
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
Усі новини...
Реклама: