Луценко заявив, що його перевели з Бахмута
Ексгенпрокурор та ексглава МВС Юрій Луценко повідомив, що відтепер не воюватиме в Бахмуті – його переводять у територіальну оборону.
Джерело: Луценко у Facebook, співрозмовник УП у Генштабі
Пряма мова Луценка: "Отримав персональний наказ вибути з підрозділу ЗСУ Бахмута і продовжити службу в ТРО.
Підрозділ, де я 110 днів і ночей проходив службу на Бахмутському напрямку, теж перевели на інший напрямок.
Виконання обох наказів постійно моніториться для доповіді в ОП...
Дуже шкода, що сили оборони Бахмуту в критичний період крім проблем з БК матимуть ще й менше очей БПЛА".
Деталі: Луценко назвав це рішення "політичною помстою".
Довідково: Прессекретарка Луценка повідомила в коментарі УП, що ексгенпрокурор служить у підрозділі "Птахи Мадяра".
Більше деталей: Співрозмовник УП у Генштабі ЗСУ зазначив, що підрозділ вивели з Бахмута через надмірну медійність.
Цьому передувало:
- 20 лютого головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний призначив капітана Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіакомплексів.
- Луценко назвав своє призначення командиром взводу роти ударних безпілотних авіакомплексів рядовою подією, яка відбулася на тлі вуличних боїв у передмісті міста Бахмут Донецької області.