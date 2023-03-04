Луценко заявив, що його перевели з Бахмута

Ексгенпрокурор та ексглава МВС Юрій Луценко повідомив, що відтепер не воюватиме в Бахмуті – його переводять у територіальну оборону.

Джерело: Луценко у Facebook, співрозмовник УП у Генштабі

Пряма мова Луценка: "Отримав персональний наказ вибути з підрозділу ЗСУ Бахмута і продовжити службу в ТРО.

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Підрозділ, де я 110 днів і ночей проходив службу на Бахмутському напрямку, теж перевели на інший напрямок.

Виконання обох наказів постійно моніториться для доповіді в ОП...

Дуже шкода, що сили оборони Бахмуту в критичний період крім проблем з БК матимуть ще й менше очей БПЛА".

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Деталі: Луценко назвав це рішення "політичною помстою".

Довідково: Прессекретарка Луценка повідомила в коментарі УП, що ексгенпрокурор служить у підрозділі "Птахи Мадяра".

Більше деталей: Співрозмовник УП у Генштабі ЗСУ зазначив, що підрозділ вивели з Бахмута через надмірну медійність.

Цьому передувало: