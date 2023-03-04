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Ракетний удар по Запоріжжю: 8-місячна дівчинка загинула зі своєю родиною

Катерина ТищенкоСубота, 4 березня 2023, 16:56
Зруйнований будинок у Запоріжжі, фото ДСНС

Серед 11 загиблих внаслідок ракетного удару по Запоріжжю – 8-місячна дівчинка, яка загинула разом зі своєю родиною.

Джерело: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Дослівно: "З-під завалів будинку рятувальники деблокували 10 загиблих, з них 8-місячну дитину. Дівчинка загинула разом зі своєю родиною".

Деталі: Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Також під час розбору завалів врятували чотирьох котів та собаку.

Наразі рятувальники продовжують пошук постраждалих, демонтують зруйновані конструкції будинку.

Комунальні служби вивезли понад 404 тонни будівельних уламків. Психологи ДСНС на місті події надали допомогу 100 мешканцям будинку та родичам постраждалих.

Оновлено: Пізніше в ДСНС повідомили, що о 16:30 під час розбору завалів вилучено тіло загиблої жінки, таким чином кількість загиблих зросла до 11.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Російські загарбники вночі 2 березня здійснили повітряну атаку на Запоріжжя, внаслідок "прильоту" пошкоджень зазнав житловий будинок.
  • Станом на день 3 березня повідомлялося про 5 загиблих, 10 людей вважали безвісти зниклими. 
  • Пізніше кількість жертв зросла до 10.

Теми: Запоріжжяракетний удардіти
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