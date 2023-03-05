Російські війська найближчим часом не зможуть оточити Бахмут – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши ситуацію, прийшли до висновку, що російським військам не вдасться найближчим часом оточити Бахмут.
Джерело: ISW
Деталі: Російські війська, схоже, забезпечили собі достатню позиційну перевагу, щоб здійснити розворот у певних районах Бахмута, але ще не змусили українські війська відступити і, ймовірно, не зможуть оточити місто найближчим часом.
Російські війська здійснили один обмежений підтверджений наступ поблизу Бахмута 4 березня.
Як повідомляв ISW 3 березня, українські сили, ймовірно, створюють умови для контрольованого бойового відходу з особливо складних секторів Бахмута, хоча наразі не зрозуміло, чи прийняло українське командування рішення про відхід.
Фахівці зазначають, що російське просування в Бахмуті було повільним і не дає підстав вважати, що російські війська зможуть оточити Бахмут найближчим часом, а тим більше, що вони зможуть взяти місто лобовими атаками.
За оцінкою ISW, росіянам, швидше за все, вдалося просунутися досить близько до критичних наземних комунікацій з північного сходу, щоб загрожувати українським шляхам відходу класичним розворотним рухом.
Метою розвороту є примусити противника залишити підготовлені оборонні позиції, і вона відрізняється від мети оточення, яка полягає в тому, щоб заманити в пастку і знищити сили противника.
В інституті припускають, що росіяни, можливо, мали намір оточити українські сили в Бахмуті, але командування ЗСУ заявило, що воно, швидше за все, дасть команду про відступ, ніж піде на ризик оточення.
За оцінками ISW, українські сили, швидше за все, відійдуть, ніж потраплять в оточення, і що українці все ще можуть утримати свої позиції в Бахмуті, якщо вони вирішать спробувати.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрівся з командувачем Східного військового округу генерал-полковником Рустамом Мурадовим на заході Донецької області, ймовірно, щоб оцінити масштаби російських втрат навколо Вугледара і можливість подальших наступальних дій у цьому напрямку.
Експерти нагадують: російські війська зазнали катастрофічних втрат під час нещодавнього тритижневого наступу під Вугледаром, і гостра нестача особового складу і техніки, ймовірно, заважає російським військам досягти навіть незначних успіхів у цьому напрямку.
У звіті інституту зазначають, що візит Шойгу в Україну може свідчити про те, що Міністерство оборони Росії не довіряє начальнику Генерального штабу і командувачу російськими військами в Україні генералу армії Валерію Герасимову, який мав би бути присутнім під час цього візиту.
Основні висновки про бойові дії в Україні від ISW за 4 березня:
- Російські війська, схоже, забезпечили собі достатню позиційну перевагу для проведення розворотної операції проти окремих частин Бахмута, але ще не змусили українські війська відступити і, ймовірно, не зможуть оточити місто найближчим часом.
- Метою розвороту є примусити противника залишити підготовлені оборонні позиції, і вона відрізняється від мети оточення, яка полягає в тому, щоб заманити ворожі сили в пастку і знищити їх. Росіяни, можливо, мали намір оточити українські сили в Бахмуті, але українське командування просигналізувало, що воно, швидше за все, відступить, ніж піде на ризик оточення.
- Повідомляється, що китайський уряд розсердився на Кремль через оприлюднення переговорів про продаж зброї.
- Голова комітету з оборони Державної думи Росії Андрій Картапалов закликав російські компанії купувати власні системи протиповітряної оборони для захисту від безпілотників.
- За повідомленнями, група "Вагнера" відкрила щонайменше три нові рекрутингові центри в російських спортивних клубах у період з 2 по 4 березня, можливо, з метою розширення персональної бази "Вагнера" після втрати можливості вербувати ув'язнених.
- Російські війська проводили наступальні дії вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
- Також вони продовжили спроби оточити Бахмут та наземні атаки вздовж лінії фронту в Донецькій області.
- Українські джерела продовжують повідомляти, що російські війська намагаються створити умови для наступальних операцій на півдні України.
- Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров намагається посилити чеченський вплив у Росії шляхом популяризації чеченського спецназу та молодіжної політики.
- Російські окупаційні адміністрації посилюють правоохоронні заходи на окупованих територіях.