Російські війська найближчим часом не зможуть оточити Бахмут – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши ситуацію, прийшли до висновку, що російським військам не вдасться найближчим часом оточити Бахмут.

Джерело: ISW

Деталі: Російські війська, схоже, забезпечили собі достатню позиційну перевагу, щоб здійснити розворот у певних районах Бахмута, але ще не змусили українські війська відступити і, ймовірно, не зможуть оточити місто найближчим часом.

Російські війська здійснили один обмежений підтверджений наступ поблизу Бахмута 4 березня.

Як повідомляв ISW 3 березня, українські сили, ймовірно, створюють умови для контрольованого бойового відходу з особливо складних секторів Бахмута, хоча наразі не зрозуміло, чи прийняло українське командування рішення про відхід.

Фахівці зазначають, що російське просування в Бахмуті було повільним і не дає підстав вважати, що російські війська зможуть оточити Бахмут найближчим часом, а тим більше, що вони зможуть взяти місто лобовими атаками.

За оцінкою ISW, росіянам, швидше за все, вдалося просунутися досить близько до критичних наземних комунікацій з північного сходу, щоб загрожувати українським шляхам відходу класичним розворотним рухом.

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Метою розвороту є примусити противника залишити підготовлені оборонні позиції, і вона відрізняється від мети оточення, яка полягає в тому, щоб заманити в пастку і знищити сили противника.

В інституті припускають, що росіяни, можливо, мали намір оточити українські сили в Бахмуті, але командування ЗСУ заявило, що воно, швидше за все, дасть команду про відступ, ніж піде на ризик оточення.

За оцінками ISW, українські сили, швидше за все, відійдуть, ніж потраплять в оточення, і що українці все ще можуть утримати свої позиції в Бахмуті, якщо вони вирішать спробувати.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрівся з командувачем Східного військового округу генерал-полковником Рустамом Мурадовим на заході Донецької області, ймовірно, щоб оцінити масштаби російських втрат навколо Вугледара і можливість подальших наступальних дій у цьому напрямку.

Експерти нагадують: російські війська зазнали катастрофічних втрат під час нещодавнього тритижневого наступу під Вугледаром, і гостра нестача особового складу і техніки, ймовірно, заважає російським військам досягти навіть незначних успіхів у цьому напрямку.

У звіті інституту зазначають, що візит Шойгу в Україну може свідчити про те, що Міністерство оборони Росії не довіряє начальнику Генерального штабу і командувачу російськими військами в Україні генералу армії Валерію Герасимову, який мав би бути присутнім під час цього візиту.

Основні висновки про бойові дії в Україні від ISW за 4 березня: