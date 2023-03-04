У ISW прокоментували можливий відхід Сил оборони з частини Бахмута

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що Сили оборони, імовірно, готують контрольований відхід з частини Бахмута.

Джерело: ISW

Деталі: В інституті припускають, що українські сили, схоже, створюють умови для контрольованого відходу з частини Бахмута.

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Аналітики нагадують, що російські війська ведуть бої за захоплення Бахмута приблизно з травня 2022 року і зазнали величезних втрат у цьому процесі.

"Якщо українське військове командування вважатиме за необхідне вивести війська з Бахмута, воно, ймовірно, проведе обмежений і контрольований відхід з особливо важких секторів Бахмута", – ідеться у звіті.

Експерти вказують і на те, що президент Росії Володимир Путін не торкнувся ситуації у Брянській області під час екстреного засідання Ради безпеки Росії 3 березня.

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При цьому російські джерела широко розповсюдили інформацію про те, що Путін зібрав засідання, щоб обговорити антитерористичні заходи безпеки у відповідь на інцидент у Брянській області, але замість цього в зачитаному тексті наради було перераховано низку звичних тез Кремля.

І російський диктатор не скористався можливістю, щоб представити нові цілі або засоби для російських військових операцій в Україні.

Коментують у звіті інституту і ситуацію щодо Запорізької АЕС.

Зокрема, фахівці зазначають, що російська влада продовжує намагатися представити Росію як єдиного безпечного оператора Запорізької атомної електростанції, що, ймовірно, обмежить присутність Міжнародного агентства з атомної енергії на ЗАЕС і змусить де-факто визнати російську власність на електростанцію.

Ключові висновки ISW за 3 березня: