У ISW прокоментували можливий відхід Сил оборони з частини Бахмута
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що Сили оборони, імовірно, готують контрольований відхід з частини Бахмута.
Джерело: ISW
Деталі: В інституті припускають, що українські сили, схоже, створюють умови для контрольованого відходу з частини Бахмута.
Аналітики нагадують, що російські війська ведуть бої за захоплення Бахмута приблизно з травня 2022 року і зазнали величезних втрат у цьому процесі.
"Якщо українське військове командування вважатиме за необхідне вивести війська з Бахмута, воно, ймовірно, проведе обмежений і контрольований відхід з особливо важких секторів Бахмута", – ідеться у звіті.
Експерти вказують і на те, що президент Росії Володимир Путін не торкнувся ситуації у Брянській області під час екстреного засідання Ради безпеки Росії 3 березня.
При цьому російські джерела широко розповсюдили інформацію про те, що Путін зібрав засідання, щоб обговорити антитерористичні заходи безпеки у відповідь на інцидент у Брянській області, але замість цього в зачитаному тексті наради було перераховано низку звичних тез Кремля.
І російський диктатор не скористався можливістю, щоб представити нові цілі або засоби для російських військових операцій в Україні.
Коментують у звіті інституту і ситуацію щодо Запорізької АЕС.
Зокрема, фахівці зазначають, що російська влада продовжує намагатися представити Росію як єдиного безпечного оператора Запорізької атомної електростанції, що, ймовірно, обмежить присутність Міжнародного агентства з атомної енергії на ЗАЕС і змусить де-факто визнати російську власність на електростанцію.
Ключові висновки ISW за 3 березня:
- Українські сили, схоже, створюють умови для контрольованого відходу з частини Бахмута.
- Російські офіційні особи продовжували оприлюднювати "обмежену інформацію" про вторгнення в Брянську область 2 березня, але не змогли надати ясності щодо того, що насправді відбулося.
- Путін не обговорював ситуацію в Брянській області на екстреному засіданні Ради безпеки Росії, згідно з протоколом засідання.
- Російська влада продовжила спроби представити Росію як єдиного безпечного оператора ЗАЕС, щоб обмежити присутність МАГАТЕ на станції і змусити де-факто визнати російську власність на ЗАЕС.
- Російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
- Окупанти також продовжили наземні атаки вздовж лінії фронту в Донецькій області, оскільки українські сили, схоже, готуються до контрольованого відходу принаймні з частини Бахмута.
- Кремль продовжує посилювати державний контроль над російською оборонно-промисловою базою.
- Російська окупаційна влада продовжує підготовку окупованих територій до російських регіональних виборів 10 вересня.