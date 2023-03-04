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У ISW прокоментували можливий відхід Сил оборони з частини Бахмута

Ольга Глущенко Субота, 4 березня 2023, 03:20
У ISW прокоментували можливий відхід Сил оборони з частини Бахмута
Бахмут, фото: Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що Сили оборони, імовірно, готують контрольований відхід з частини Бахмута.

Джерело: ISW

Деталі: В інституті припускають, що українські сили, схоже, створюють умови для контрольованого відходу з частини Бахмута.

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Аналітики нагадують, що російські війська ведуть бої за захоплення Бахмута приблизно з травня 2022 року і зазнали величезних втрат у цьому процесі.

"Якщо українське військове командування вважатиме за необхідне вивести війська з Бахмута, воно, ймовірно, проведе обмежений і контрольований відхід з особливо важких секторів Бахмута", – ідеться у звіті.

Експерти вказують і на те, що президент Росії Володимир Путін не торкнувся ситуації у Брянській області під час екстреного засідання Ради безпеки Росії 3 березня.

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При цьому російські джерела широко розповсюдили інформацію про те, що Путін зібрав засідання, щоб обговорити антитерористичні заходи безпеки у відповідь на інцидент у Брянській області, але замість цього в зачитаному тексті наради було перераховано низку звичних тез Кремля.

І російський диктатор не скористався можливістю, щоб представити нові цілі або засоби для російських військових операцій в Україні.

Коментують у звіті інституту і ситуацію щодо Запорізької АЕС.

Зокрема, фахівці зазначають, що російська влада продовжує намагатися представити Росію як єдиного безпечного оператора Запорізької атомної електростанції, що, ймовірно, обмежить присутність Міжнародного агентства з атомної енергії на ЗАЕС і змусить де-факто визнати російську власність на електростанцію.

Ключові висновки ISW за 3 березня:

  • Українські сили, схоже, створюють умови для контрольованого відходу з частини Бахмута.
  • Російські офіційні особи продовжували оприлюднювати "обмежену інформацію" про вторгнення в Брянську область 2 березня, але не змогли надати ясності щодо того, що насправді відбулося.
  • Путін не обговорював ситуацію в Брянській області на екстреному засіданні Ради безпеки Росії, згідно з протоколом засідання.
  • Російська влада продовжила спроби представити Росію як єдиного безпечного оператора ЗАЕС, щоб обмежити присутність МАГАТЕ на станції і змусити де-факто визнати російську власність на ЗАЕС.
  • Російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
  • Окупанти також продовжили наземні атаки вздовж лінії фронту в Донецькій області, оскільки українські сили, схоже, готуються до контрольованого відходу принаймні з частини Бахмута.
  • Кремль продовжує посилювати державний контроль над російською оборонно-промисловою базою.
  • Російська окупаційна влада продовжує підготовку окупованих територій до російських регіональних виборів 10 вересня.

Теми: Бахмутвійна
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