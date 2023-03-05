У Запоріжжі завершили розбирати завали зруйнованої багатоповерхівки

розбір завалів у Запоріжжі, фото з Facebook Сергія Крука

Розбір завалів на місці зруйнованої російським ракетним ударом багатоповерхівки в Запоріжжі завершено, загинуло 13 людей.

Джерело: голова ДСНС України Сергій Крук у Facebook, ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Дослівно Крук: "Запоріжжя. Розбір завалів зруйнованої багатоповерхівки завершено. На жаль, загинули 13 людей, з них маленька дитина".

Реклама:

Деталі: Станом на 15 годину управління ДСНС в області повідомляло, що комунальні служби вивезли понад 1034 тонни будівельних уламків. Психологи ДСНС на місті події надали допомогу 103 мешканцям будинку та родичам постраждалих.

Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Під час розбору завалів врятували чотирьох котів та собаку.

З-під завалів будинку рятувальники деблокували 13 загиблих, з них 8-місячну дитину.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом до робіт було залучено 110 співробітників різних служб та 39 одиниць техніки, з них від ДСНС – 63 рятувальники та 19 одиниць техніки.

Передісторія: