Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Запоріжжі завершили розбирати завали зруйнованої багатоповерхівки

Катерина ТищенкоНеділя, 5 березня 2023, 21:31
розбір завалів у Запоріжжі, фото з Facebook Сергія Крука

Розбір завалів на місці зруйнованої російським ракетним ударом багатоповерхівки в Запоріжжі завершено, загинуло 13 людей.

Джерело: голова ДСНС України Сергій Крук у Facebook, ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Дослівно Крук: "Запоріжжя. Розбір завалів зруйнованої багатоповерхівки завершено. На жаль, загинули 13 людей, з них маленька дитина".

Деталі: Станом на 15 годину управління ДСНС в області повідомляло, що комунальні служби вивезли понад 1034 тонни будівельних уламків. Психологи ДСНС на місті події надали допомогу 103 мешканцям будинку та родичам постраждалих.

Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Під час розбору завалів врятували чотирьох котів та собаку.

З-під завалів будинку рятувальники деблокували 13 загиблих, з них 8-місячну дитину.

Загалом до робіт було залучено 110 співробітників різних служб та 39 одиниць техніки, з них від ДСНС – 63 рятувальники та 19 одиниць техніки.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Російські загарбники вночі 2 березня здійснили повітряну атаку на Запоріжжя, внаслідок "прильоту" пошкоджень зазнав житловий будинок.
  • Серед жертв ракетного удару по Запоріжжю – 8-місячна дівчинка, яка загинула разом зі своєю родиною.
  • У неділю зранку стало відомо, що кількість жертв зросла до 13.

Теми: Запоріжжяракетний ударДСНС
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Президентка Грузії підтримала протести й обіцяє ветувати скандальний закон про "іноагентів"

фотоПротести в Грузії: проти поліції застосували коктейлі Молотова, є затримані

відеоЛубінець показав "виховну бесіду" з полоненими росіянами перед обміном

Німеччина та США прокоментували зливи ЗМІ про "український слід" у вибухах на "Північних потоках"

Питання дозволів для виїзду чоловіків за кордон винесуть на Ставку – Данілов

У Німеччині встановили, що яхту, з якої підірвали "Північні потоки", орендували в українців - ЗМІ

Усі новини...
Запоріжжя
Ворожий удар по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 13
Ракетний удар по Запоріжжю: 8-місячна дівчинка загинула зі своєю родиною
У Запоріжжі триває розбір завалів після обстрілу: кількість жертв зросла до 10
Останні новини
01:32
Ворог бив по Сумщині з артилерії та мінометів
00:30
"Росії має бути соромно": США прокоментували розстріл військовополоненого українця
00:15
ЄС попередив Грузію про "серйозні наслідки" в разі ухвалення закону про "іноагентів"
00:04
США шукають спосіб встановити західні ракети "повітря-повітря" на українські МіГи – Politico
23:57
Данія та Миколаївська область уклали меморандум про відбудову
23:33
Британія не зможе брати участі в плані ЄС із масового виробництва боєприпасів для України – ЗМІ
23:13
У США натякнули на можливі санкції проти Грузії через суперечливий закон про "іноагентів"
22:56
Окупанти за добу майже пів сотні разів обстріляли Сумщину
22:47
Після скандалу з топ-посадовцем Єврокомісія посилила правила для закордонних подорожей
22:43
"Благодійних" внесків не буде: нова директорка Інституту раку про безоплатне лікування та корупцію
Усі новини...