Ворожий удар по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 13
Неділя, 5 березня 2023, 06:30
Після удару росіян по житловому будинку в Запоріжжі кількість жертв зросла до 13.
Джерело: ГУ ДСНС України у Запорізькій області
Дослівно: "Кількість загиблих внаслідок ракетного удару, який зруйнував частину житлового будинку у Запоріжжі, зросла до 13 осіб".
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Деталі: Комунальні служби вивезли понад 853 тонни будівельних уламків.
Співробітники ДСНС додають, що врятували 11 осіб.
Крім того, під час розбору зруйнованих конструкцій будинку рятувальники дістали з-під завалів чотирьох котів та собаку.
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Нагадаємо: Серед 11 загиблих внаслідок ракетного удару по Запоріжжю – 8-місячна дівчинка, яка загинула разом зі своєю родиною.
Передісторія:
- Російські загарбники вночі 2 березня здійснили повітряну атаку на Запоріжжя, внаслідок "прильоту" пошкоджень зазнав житловий будинок.
- Станом на день 3 березня повідомлялося про 5 загиблих, 10 людей вважали безвісти зниклими.
- Пізніше кількість жертв зросла до 10.