Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворожий удар по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 13

Ольга Глущенко Неділя, 5 березня 2023, 07:30
розбір завалів будинку в Запоріжжі після удару росіян

Після удару росіян по житловому будинку в Запоріжжі кількість жертв зросла до 13.

Джерело: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Дослівно: "Кількість загиблих внаслідок ракетного удару, який зруйнував частину житлового будинку у Запоріжжі, зросла до 13 осіб".

Деталі: Комунальні служби вивезли понад 853 тонни будівельних уламків.

Співробітники ДСНС додають, що врятували 11 осіб.

Крім того, під час розбору зруйнованих конструкцій будинку рятувальники дістали з-під завалів чотирьох котів та собаку.

Нагадаємо: Серед 11 загиблих внаслідок ракетного удару по Запоріжжю – 8-місячна дівчинка, яка загинула разом зі своєю родиною.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Російські загарбники вночі 2 березня здійснили повітряну атаку на Запоріжжя, внаслідок "прильоту" пошкоджень зазнав житловий будинок.
  • Станом на день 3 березня повідомлялося про 5 загиблих, 10 людей вважали безвісти зниклими. 
  • Пізніше кількість жертв зросла до 10.

Теми: Запоріжжяракетний ударвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Особу розстріляного на камеру бійця повинна підтвердити бригада - Міноборони

інфографіка Половина українців хочуть негайних рішень за корупцію в Міноборони

Україна продовжить битву за Бахмут, щоб підірвати найкращі сили "Вагнера" – ISW

Парамедик Тайра стала лауреаткою премії Держдепу США

США оцінюють навики українських пілотів для можливого навчання на F-16 – ЗМІ

відеоПрикордонники показали, як знищили штурмовиків "Вагнера" у Бахмуті

Усі новини...
Запоріжжя
Ракетний удар по Запоріжжю: 8-місячна дівчинка загинула зі своєю родиною
У Запоріжжі триває розбір завалів після обстрілу: кількість жертв зросла до 10
Удар росіян по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 7
Останні новини
11:43
Всі три основні версії авіакатастрофи у Броварах залишаються робочими – Клименко
11:34
Особу розстріляного на камеру бійця повинна підтвердити бригада - Міноборони
11:28
Виробник шин Michelin продасть російські активи місцевому дистриб'ютору – ЗМІ
11:25
У січні Резнікову нарахували більше 100 тисяч гривень зарплати
11:23
"Видавництво Старого Лева" визнали найкращим видавцем дитячих книг у Європі
11:23
США і Євросоюз опрацьовують санкції проти діамантової галузі Росії - Держдеп
11:19
У Кабміні назвали зарплату Шмигаля за січень
11:15
Польський генерал: оборона Бахмута корисна для України, але з його втратою нічого не станеться
11:04
В Україні 356 дітей вважаються зниклими безвісти
11:00
В Україні досі не націоналізовані понад 900 комерційних об’єктів, що належать Росії
Усі новини...