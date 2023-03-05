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Ворожий удар по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 13

Ольга Глущенко Неділя, 5 березня 2023, 06:30
Ворожий удар по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 13
розбір завалів будинку в Запоріжжі після удару росіян

Після удару росіян по житловому будинку в Запоріжжі кількість жертв зросла до 13.

Джерело: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Дослівно: "Кількість загиблих внаслідок ракетного удару, який зруйнував частину житлового будинку у Запоріжжі, зросла до 13 осіб".

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Деталі: Комунальні служби вивезли понад 853 тонни будівельних уламків.

Співробітники ДСНС додають, що врятували 11 осіб.

Крім того, під час розбору зруйнованих конструкцій будинку рятувальники дістали з-під завалів чотирьох котів та собаку.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Серед 11 загиблих внаслідок ракетного удару по Запоріжжю – 8-місячна дівчинка, яка загинула разом зі своєю родиною.

Передісторія:

  • Російські загарбники вночі 2 березня здійснили повітряну атаку на Запоріжжя, внаслідок "прильоту" пошкоджень зазнав житловий будинок.
  • Станом на день 3 березня повідомлялося про 5 загиблих, 10 людей вважали безвісти зниклими. 
  • Пізніше кількість жертв зросла до 10.

Теми: Запоріжжяракетний ударвійна
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