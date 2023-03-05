Ворожий удар по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 13

розбір завалів будинку в Запоріжжі після удару росіян

Після удару росіян по житловому будинку в Запоріжжі кількість жертв зросла до 13.

Джерело: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Дослівно: "Кількість загиблих внаслідок ракетного удару, який зруйнував частину житлового будинку у Запоріжжі, зросла до 13 осіб".

Деталі: Комунальні служби вивезли понад 853 тонни будівельних уламків.

Співробітники ДСНС додають, що врятували 11 осіб.

Крім того, під час розбору зруйнованих конструкцій будинку рятувальники дістали з-під завалів чотирьох котів та собаку.

Нагадаємо: Серед 11 загиблих внаслідок ракетного удару по Запоріжжю – 8-місячна дівчинка, яка загинула разом зі своєю родиною.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: