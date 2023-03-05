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До Бахмута є змога доставляти боєприпаси й вивозити поранених – ЗСУ

Катерина ТищенкоНеділя, 5 березня 2023, 22:52
ситуація навколо Бахмута станом на 5 березня, скріншот deepstatemap

Сили оборони мають можливість доставляти до Бахмута боєприпаси, продукти й медикаменти, а також забирати поранених.

Джерело: речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Сили оборони тримають оборону в Бахмуті, туди є змога доставляти боєприпаси, провіант, медикаменти, забирати звідти поранених".

Деталі: На питання, чи правда, що в районі Бахмута були підірвані важливі для українських військових мости, Череватий сказав: "Так, під час військових дій ворог б’є по нашій інфраструктурі, мостах та інших напрямках. Проте наші підрозділи забезпечують в різний спосіб можливість доставляти все необхідне".

Він також наголосив, що "ніколи жодна армія світу не оголошує про свої тактичні дії".

Що передувало: 4 березня Череватий повідомляв, що Росія не взяла під контроль місто Бахмут на Донеччині, масового відведення звідти українських військ не відбувається.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російським військам не вдасться найближчим часом оточити Бахмут.

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Теми: Бахмутвійна
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