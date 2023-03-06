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Україна проводить обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті – ISW

"Українська правда"Понеділок, 6 березня 2023, 05:50
БАХМУТ, ФОТО: GETTY IMAGES

Українські сили, ймовірно, проводять обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті, при цьому зарано робити оцінки щодо намірів України про повний відхід з міста.

Джерело: звіт Інституту вивчення війни

Деталі: Аналітики інституту вважають, що українські сили, можливо, відходять зі своїх позицій на східному березі річки Бахмутка, враховуючи нещодавні геолокаційні кадри руйнування залізничного мосту через річку на північному сході Бахмута.

В ISW зазначили, що геолокаційні відеозаписи показали, що сили ПВК "Вагнер" продовжували просуватися в північно-східній частині Бахмута і 5 березня просунулися в районі залізничної станції Ступки.

"Український військовослужбовець повідомив, що станом на 4 березня російські війська ще не перетнули річку Бахмутку в центральній частині Бахмута, а російські блогери стверджували, що "Вагнер" відтіснив українські позиції до центральної частини Бахмута. Наразі незрозуміло, чи планують українські війська утримувати позиції на західному березі річки Бахмутка", – йдеться у звіті інституту.

ISW переконаний, що українська оборона Бахмута залишається стратегічно обґрунтованою, оскільки вона "продовжує поглинати російську живу силу і техніку тоді, як українські війська не зазнають надмірних втрат".

Дослівно: "Українські війська навряд чи вийдуть з Бахмута одразу. Вони можуть продовжувати поступовий відхід з боями, щоб виснажити російські війська у міських боях. Російські війська навряд чи швидко здобудуть значні територіальні успіхи при веденні війни у місті, яка зазвичай є вигідною для тих, хто обороняється, і може дозволити українським військам завдати значних втрат наступаючим російським підрозділам, навіть якщо українські війська активно відступатимуть.

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Центр міста Бахмут розташований на західному березі річки Бахмутка. Російським військам доведеться вести бої через цю територію, якщо вони не зможуть просунутися безпосередньо на північ або південь від Бахмута. Такі міські умови та особливості річки можуть зіграти на руку українським силам, якщо вони зможуть утримати лінію від Хромового (селище на північно-західній околиці Бахмута – ред.) до траси Т0504 Бахмут-Костянтинівка. Українська оборона позицій біля Хромового і на Т0504 може змусити російські війська вести бої через міську місцевість центральної частини Бахмута, що може призвести до значних затримок і втрат для російських сил та прискорити кульмінацію російського наступу.

Міські бої в Бахмуті можуть ще більше виснажити і без того виснажені російські змішані сили, як це сталося після відходу українських військ з лінії Сєвєродонецьк-Лисичанськ, що фактично поклало край російським наступальним операціям у Луганській і Донецькій областях влітку 2022 року".

Що цьому передувало: 

  • Речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий заявив, що Сили оборони мають можливість доставляти до Бахмута боєприпаси, продукти й медикаменти, а також забирати поранених.
  • 4 березня Череватий повідомляв, що Росія не взяла під контроль місто Бахмут на Донеччині, масового відведення звідти українських військ не відбувається.

Теми: БахмутвійнаЗбройні сили
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