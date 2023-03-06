РосЗМІ повідомили про замах на російського олігарха Малофєєва, який фінансував окупантів

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що ФСБ нібито запобігла замаху на прокремлівського олігарха Костянтина Малофєєва, який фінансував російських бойовиків, що діють на території українського Донбасу.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на ФСБ

Дослівно ФСБ: "Запобігли організованому українськими спецслужбами замаху на життя громадського діяча – голови ради директорів групи компаній "Царьград" Костянтина Малофєєва".

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Деталі: Повідомляється, що за спробою вбивства олігарха нібито стоїть "громадянин Росії Денис Капустін, який проживає на території України та діє під контролем СБУ, а також є одним з організаторів "Русского добровольческого корпуса"".

Пропагандисти нагадують, що ця людина також брала участь "в атаці на села в Брянській області", під час якої нібито було вбито двох місцевих жителів.

За даними ФСБ, автомобіль Малофєєва планували підірвати за допомогою прикріпленого під транспортним засобом вибухового пристрою, як це було з убивством російської пропагандистки та дочки "ідеолога Путіна" Дар'ї Дугіної.

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Нібито момент закладення вибухівки Скриншот з відео

Пропагандисти опублікували відео, на якому нібито зафіксовано встановлення вибухового пристрою під машину, а також нібито його знешкодження за допомогою робота.

Нібито процес розмінування Скриншот з відео

Також російська спецслужба заявила, що нібито в серпні 2022 року запобігла організованій Капустіним диверсії – вибуху на об'єкті нафтогазового комплексу на території Волгоградської області. Тоді нібито виконавці – росіяни Кейнер і Ушков – були вбиті.

У Росії проти Капустіна порушена кримінальна справа за статтями "Теракт", "участь у діяльності терористичної організації" і "незаконний обіг вибухових речовин".

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