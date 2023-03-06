РосЗМІ повідомили про замах на російського олігарха Малофєєва, який фінансував окупантів
Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що ФСБ нібито запобігла замаху на прокремлівського олігарха Костянтина Малофєєва, який фінансував російських бойовиків, що діють на території українського Донбасу.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на ФСБ
Дослівно ФСБ: "Запобігли організованому українськими спецслужбами замаху на життя громадського діяча – голови ради директорів групи компаній "Царьград" Костянтина Малофєєва".
Деталі: Повідомляється, що за спробою вбивства олігарха нібито стоїть "громадянин Росії Денис Капустін, який проживає на території України та діє під контролем СБУ, а також є одним з організаторів "Русского добровольческого корпуса"".
Пропагандисти нагадують, що ця людина також брала участь "в атаці на села в Брянській області", під час якої нібито було вбито двох місцевих жителів.
За даними ФСБ, автомобіль Малофєєва планували підірвати за допомогою прикріпленого під транспортним засобом вибухового пристрою, як це було з убивством російської пропагандистки та дочки "ідеолога Путіна" Дар'ї Дугіної.
Пропагандисти опублікували відео, на якому нібито зафіксовано встановлення вибухового пристрою під машину, а також нібито його знешкодження за допомогою робота.
Також російська спецслужба заявила, що нібито в серпні 2022 року запобігла організованій Капустіним диверсії – вибуху на об'єкті нафтогазового комплексу на території Волгоградської області. Тоді нібито виконавці – росіяни Кейнер і Ушков – були вбиті.
У Росії проти Капустіна порушена кримінальна справа за статтями "Теракт", "участь у діяльності терористичної організації" і "незаконний обіг вибухових речовин".
Передісторія:
- У 2017 році російського прокремлівського олігарха Костянтина Малофєєва, який підозрюється у фінансуванні бойовиків ОРДЛО, оголосили у міждержавний розшук.
- У липні 2020 року відеохостинг YouTube, що належить Google, заблокував акаунт російського консервативного телеканалу "Царьград" без можливості відновлення.
- На початку лютого Окружний суддя федерального суду Манхеттена дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів, що належать Малофєєву.
- Генеральний прокурор США Меррік Гарланд оголосив, що конфісковані у підсанкційного російського олігарха активи підуть на допомогу Україні.