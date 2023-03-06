Данілов запевнив, що про оточення Бахмута не йдеться

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов запевняє, що про оточення міста Бахмут Донецької області військами РФ наразі не йдеться.

Джерело: Данілов у телемарафоні "Єдині новини", передає "Укрінформ"

Пряма мова: "На сьогодні те, що стосується оточення Бахмута (то про це – ред.) не йдеться. Але розуміємо, що ситуація непроста. Тому і приймається колективне рішення, що робити на тому чи іншому напрямку, у який спосіб посилювати цей напрямок, і ці питання проговорюються саме на Ставці верховного головнокомандувача".

Деталі: За словами очільника РНБО, на Ставці в понеділок це питання обговорювалось щонайменше 1,5 години.

Пряма мова: "Якби Бахмут не тримався – то майте на увазі, що у зовсім інших містах відбувалася б оборона нашої країни. І Бахмут, який дійсно став фортецею вже крайні чотири місяці - це важлива річ для оборони всієї нашої держави. Ми свідомі того, що там відбувається. Ще раз наголошую – для нас це дуже-дуже важливо".

Більше деталей: Данілов зазначив, що про будь-які рішення влади щодо Бахмута суспільство обов’язково буде поінформовано. "Ми не збираємося нічого приховувати. Ситуація на цьому напрямку - складна, але, як висловлюються наші військові, складна, але контрольована", - запевнив секретар РНБО.

Що передувало: Німецьке видання Bild з посиланням на свої джерела у політичному керівництві Києва повідомило, що між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним виникла суперечка щодо дій у місті Бахмут, бої за яке точаться з літа минулого року.

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Залужний нібито вже кілька тижнів рекомендує подумати про вихід з Бахмута з тактичних міркувань.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський 5 березня знову відвідав частини, які здійснюють оборону Бахмута, і заявив, що бої за місто досягли "найвищого напруження".