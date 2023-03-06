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Данілов запевнив, що про оточення Бахмута не йдеться

Євген КізіловПонеділок, 6 березня 2023, 21:43
Данілов запевнив, що про оточення Бахмута не йдеться
олексій данілов, Getty Images

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов запевняє, що про оточення міста Бахмут Донецької області військами РФ наразі не йдеться.

Джерело: Данілов у телемарафоні "Єдині новини", передає "Укрінформ"

Пряма мова: "На сьогодні те, що стосується оточення Бахмута (то про це – ред.) не йдеться. Але розуміємо, що ситуація непроста. Тому і приймається колективне рішення, що робити на тому чи іншому напрямку, у який спосіб посилювати цей напрямок, і ці питання проговорюються саме на Ставці верховного головнокомандувача".

Деталі: За словами очільника РНБО, на Ставці в понеділок це питання обговорювалось щонайменше 1,5 години.

Пряма мова: "Якби Бахмут не тримався – то майте на увазі, що у зовсім інших містах відбувалася б оборона нашої країни. І Бахмут, який дійсно став фортецею вже крайні чотири місяці - це важлива річ для оборони всієї нашої держави. Ми свідомі того, що там відбувається. Ще раз наголошую – для нас це дуже-дуже важливо".

Більше деталей: Данілов зазначив, що про будь-які рішення влади щодо Бахмута суспільство обов’язково буде поінформовано. "Ми не збираємося нічого приховувати. Ситуація на цьому напрямку - складна, але, як висловлюються наші військові, складна, але контрольована", - запевнив секретар РНБО.

Що передувало: Німецьке видання Bild з посиланням на свої джерела у політичному керівництві Києва повідомило, що між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним виникла суперечка щодо дій у місті Бахмут, бої за яке точаться з літа минулого року.

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Залужний нібито вже кілька тижнів рекомендує подумати про вихід з Бахмута з тактичних міркувань.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський 5 березня знову відвідав частини, які здійснюють оборону Бахмута, і заявив, що бої за місто досягли "найвищого напруження".

Теми: БахмутДаніловРНБОвійна
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