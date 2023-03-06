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"Слуга народу" ініціюватиме присвоєння розстріляному військовому звання Героя України

"Українська правда"Понеділок, 6 березня 2023, 23:23
Слуга народу ініціюватиме присвоєння розстріляному військовому звання Героя України
ДАВИД АРАХАМІЯ. ФОТО З САЙТУ SLUGA-NARODU.COM

Після ідентифікації розстріляного окупантами полоненого військовослужбовця фракція "Слуга народу" звернеться до президента Володимира Зеленського з проханням присвоїти загиблому звання Героя України.

Джерело: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram

Пряма мова: "Черговим воєнним злочином РФ став розстріл беззбройного воїна, останніми словами якого були "Слава Україні!". Цю жорстоку розправу окупанти самі ж зафільмували…

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Закликаємо світову спільноту, парламенти, уряди та міжнародні організації покарати державу-терориста і її керівництво за всі воєнні злочини, злочини проти людяності й акти геноциду, вчинені проти українського народу.

Також після встановлення всіх обставин та ідентифікації загиблого, фракція має намір направити президенту України Володимиру Зеленському звернення з проханням присвоїти воїну звання Героя України (посмертно). Його подвиг є виразом незламності народу й українського війська".

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 5 березня в мережі з'явилося жахливе відео розстрілу українського військового, який потрапив у полон до російських окупантів. В останні миті свого життя український полонений промовив "Слава Україні!", судячи з відео.
  • Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо відео, на якому російські загарбники розстрілюють беззбройного українського солдата відразу після його слів "Слава Україні!"
  • Український омбудсмен Дмитро Лубінець назвав "черговим воєнним злочином Росії" розстріл українського військового
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду розслідувати обставини розстрілу українського військовополоненого, про що стало відомо в понеділок.
  • Володимир Зеленський відреагував на відео з розстрілом окупантами українського військового, який сказав "Слава Україні".

Теми: Слуга народуЗеленський
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