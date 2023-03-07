"Слуга народу" ініціюватиме присвоєння розстріляному військовому звання Героя України

Після ідентифікації розстріляного окупантами полоненого військовослужбовця фракція "Слуга народу" звернеться до президента Володимира Зеленського з проханням присвоїти загиблому звання Героя України.

Джерело: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram

Пряма мова: "Черговим воєнним злочином РФ став розстріл беззбройного воїна, останніми словами якого були "Слава Україні!". Цю жорстоку розправу окупанти самі ж зафільмували…

Закликаємо світову спільноту, парламенти, уряди та міжнародні організації покарати державу-терориста і її керівництво за всі воєнні злочини, злочини проти людяності й акти геноциду, вчинені проти українського народу.

Також після встановлення всіх обставин та ідентифікації загиблого, фракція має намір направити президенту України Володимиру Зеленському звернення з проханням присвоїти воїну звання Героя України (посмертно). Його подвиг є виразом незламності народу й українського війська".

Що цьому передувало:

5 березня в мережі з'явилося жахливе відео розстрілу українського військового, який потрапив у полон до російських окупантів. В останні миті свого життя український полонений промовив "Слава Україні!", судячи з відео.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо відео, на якому російські загарбники розстрілюють беззбройного українського солдата відразу після його слів "Слава Україні!"

Український омбудсмен Дмитро Лубінець назвав "черговим воєнним злочином Росії" розстріл українського військового

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду розслідувати обставини розстрілу українського військовополоненого, про що стало відомо в понеділок.

Володимир Зеленський відреагував на відео з розстрілом окупантами українського військового, який сказав "Слава Україні".