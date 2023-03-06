"Слуга народу" ініціюватиме присвоєння розстріляному військовому звання Героя України

Після ідентифікації розстріляного окупантами полоненого військовослужбовця фракція "Слуга народу" звернеться до президента Володимира Зеленського з проханням присвоїти загиблому звання Героя України.

Джерело: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram

Пряма мова: "Черговим воєнним злочином РФ став розстріл беззбройного воїна, останніми словами якого були "Слава Україні!". Цю жорстоку розправу окупанти самі ж зафільмували…

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Закликаємо світову спільноту, парламенти, уряди та міжнародні організації покарати державу-терориста і її керівництво за всі воєнні злочини, злочини проти людяності й акти геноциду, вчинені проти українського народу.

Також після встановлення всіх обставин та ідентифікації загиблого, фракція має намір направити президенту України Володимиру Зеленському звернення з проханням присвоїти воїну звання Героя України (посмертно). Його подвиг є виразом незламності народу й українського війська".

Що цьому передувало:

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