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"Росії має бути соромно": США прокоментували розстріл військовополоненого українця

"Європейська правда"Середа, 8 березня 2023, 00:30
Росії має бути соромно: США прокоментували розстріл військовополоненого українця
НЕД ПРАЙС, ФОТО: GETTY IMAGES

Речник державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу у вівторок заявив, що відомству відомо про відео із розстрілом військовополоненого українця, як вважається, російськими військовими, й засудив їх.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Жахливі кадри страти беззбройного українця після того, як він виголосив просте привітання "Слава Україні", просто вражають своїм варварством. Ми вважаємо, що Росії має бути соромно", – наголосив представник Держдепу.

Він додав, що зафільмоване звірство російських військ свідчить про те, як Росія "нехтує основними правилами війни, елементарною людяністю, елементарною порядністю".

"На жаль, це, напевно, не останній випадок, який фіксують наші українські партнери щодо потенційних воєнних злочинів, яких зараз налічується десятки тисяч", – зазначив Прайс.

Нагадаємо, напередодні в мережі з'явилося відео розстрілу українського військового, який потрапив у полон до російських окупантів. В останні миті свого життя український полонений промовив "Слава Україні!", судячи з відео.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження, а міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду розслідувати обставини розстрілу українського військовополоненого.

ВІДЕО ДНЯ

За попередньою інформацією, загиблим від рук окупантів за вигук "Слава Україні!" є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура.

Теми: РосіяСШАвійнаполонені
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