"Слава Україні!": побратими з 30-ї бригади назвали ім'я розстріляного військового

За попередньою інформацією, загиблим від рук окупантів за вигук "Слава Україні!" є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура.

Джерело: пресслужба бригади у соцмережах, Генштаб ЗСУ, представник 30 ОМБр у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Вчора в соціальних мережах та засобах масової інформації було оприлюднено відеозапис розстрілу військовослужбовця Збройних Сил України, якого російські окупанти стратили після його слів "Слава Україні!"

За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура".

Деталі: Вказано, що Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут.

Наразі тіло нашого військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території.

У бригаді наголошують, що остаточне підтвердження щодо особи буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно Генштаб: "Розстріл беззбройного полоненого – цинічне й зухвале нехтування нормами міжнародного гуманітарного права та звичаїв війни. Так вчиняють нікчемні вбивці, але не воїни. Російські окупанти вкотре засвідчили, що головною їхньою метою в Україні є лише звіряче винищення українців.

Жодна смерть нашого воїна не залишиться без відплати. Але ми зробимо це у законний та справедливий спосіб – на полі бою, в суді або в міжнародному трибуналі.

З холодною головою, з дотриманням правил війни та з честю ми обов’язково помстимося за кожного! Вічна пам'ять і Слава Герою!".

Оновлено: У 30-ій ОМБр у коментарі "Українській правді" повідомили, що Тимофій Шадура, 1982 року народження, був мобілізований у грудні 2022 року.

Згідно з даними, які надав сам військовослужбовець, коли прийшов у бригаду, то він мав бойовий досвід і раніше проходив строкову службу у 92 бригаді (але час не вказаний, коли це було – ред.).

Шадура родом і проживав у с. Мала Деревичка Любарського району Житомирської області. Там живуть мати героя і двоє його братів.

Сам Шадура у наданих ним даних для 30 ОМБр вказав, що він не одружений.

Передісторія: