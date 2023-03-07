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"Слава Україні!": побратими з 30-ї бригади назвали ім'я розстріляного військового

Валентина Романенко, Ірина БалачукВівторок, 7 березня 2023, 13:24
Слава Україні!: побратими з 30-ї бригади назвали ім'я розстріляного військового

За попередньою інформацією, загиблим від рук окупантів за вигук "Слава Україні!" є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура.

Джерело: пресслужба бригади у соцмережах, Генштаб ЗСУ, представник 30 ОМБр у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Вчора в соціальних мережах та засобах масової інформації було оприлюднено відеозапис розстрілу військовослужбовця Збройних Сил України, якого російські окупанти стратили після його слів "Слава Україні!"

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За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура".

Деталі: Вказано, що Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут.

Наразі тіло нашого військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території.

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У бригаді наголошують, що остаточне підтвердження щодо особи буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз.

Дослівно Генштаб: "Розстріл беззбройного полоненого – цинічне й зухвале нехтування нормами міжнародного гуманітарного права та звичаїв війни. Так вчиняють нікчемні вбивці, але не воїни. Російські окупанти вкотре засвідчили, що головною їхньою метою в Україні є лише звіряче винищення українців.

Жодна смерть нашого воїна не залишиться без відплати. Але ми зробимо це у законний та справедливий спосіб – на полі бою, в суді або в міжнародному трибуналі.

З холодною головою, з дотриманням правил війни та з честю ми обов’язково помстимося за кожного! Вічна пам'ять і Слава Герою!".

Оновлено: У 30-ій ОМБр у коментарі "Українській правді" повідомили, що Тимофій Шадура, 1982 року народження, був  мобілізований у грудні 2022 року.

Згідно з даними, які надав сам військовослужбовець, коли прийшов у бригаду, то він мав бойовий досвід і раніше проходив строкову службу у 92 бригаді (але час не вказаний, коли це було – ред.).

Шадура родом і проживав у с. Мала Деревичка Любарського району Житомирської області. Там живуть мати героя і двоє його братів.

Сам Шадура у наданих ним даних для 30 ОМБр вказав, що він не одружений.

Передісторія:

  • 6 березня в мережі з'явилося жахливе відео розстрілу українського військового, який потрапив у полон до російських окупантів. В останні миті свого життя український полонений промовив "Слава Україні!", судячи з відео.
  • Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо відео, на якому російські загарбники розстрілюють беззбройного українського солдата.
  • Український омбудсмен Дмитро Лубінець назвав "черговим воєнним злочином Росії" розстріл українського військового
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду розслідувати обставини розстрілу українського військовополоненого, про що стало відомо в понеділок.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на відео з розстрілом окупантами українського військового, який сказав "Слава Україні".
  • У соцмережах з'явилося кілька припущень щодо імені загиблого. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала дочекатись офіційного підтвердження особи українського військового, відео з розстрілом якого було оприлюднено напередодні.

Теми: війна
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