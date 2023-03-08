Росіянам не вистачає механізованих сил для просування за межі Бахмута – ISW

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що в російських загарбників нема належних механізованих сил для просування за межі Бахмута.

Джерело: ISW

Деталі: Президент України Володимир Зеленський заявив 7 березня, що гіпотетичне захоплення Росією Бахмута забезпечить російським військам "відкритий шлях" до Краматорська, Слов'янська та інших важливих населених пунктів Донецької області.

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Однак ISW продовжує оцінювати, що російським силам бракує спроможності використати тактичне захоплення Бахмута для створення оперативного ефекту, і, ймовірно, це швидко досягне кульмінації в разі захоплення міста.

Крім того, російським військам, ймовірно, не вистачає механізованих сил, необхідних для просування за межі Бахмута, а тактичні "штурмові загони", які використовувалися для штурму міста, швидше за все, не здатні вести маневрені бойові дії.

Нещодавнє просування російських військ у районах Бахмута демонструє, що російські війська можуть забезпечити обмежені тактичні переваги за допомогою фронтальних атак піхоти.

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Загарбникам, імовірно, не вистачає механізованих сил, щоб пройти дорогами (які є добре укріпленими) на захід від Бахмута.

Як раніше оцінював інститут, у разі захоплення Бахмута російським військам доведеться обирати між двома напрямками наступу, що розходяться.

За висновками аналітиків, російські війська можуть спробувати просунутися у напрямку Костянтинівки (близько 20 км від Бахмута) або в напрямку Слов'янська-Краматорська (близько 40 км на північний захід від Бахмута).

За припущеннями експертів, деградовані російські війська, швидше за все, будуть змушені надавати пріоритет лише одному з цих напрямків, щоб мати хоч якийсь шанс на успіх – хоча російське командування неодноразово розпорошувало свої сили на кілька напрямків наступу за час вторгнення в Україну.

При цьому зазначається, що українські війська укріпили обидва ці напрямки, які забезпечуються численними наземними лініями зв'язку, що проходять глибоко в українському тилу, і будь-яка спроба росіян просунутися цими дорогами, ймовірно, буде "дуже дорого обходитися".

"Російські війська навряд чи зможуть здобути більше, ніж тактичну перемогу після 10 місяців штурмів", – ідеться у звіті.

Основні висновки про війну РФ в Україні від ISW за 7 березня: