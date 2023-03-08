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Росіянам не вистачає механізованих сил для просування за межі Бахмута – ISW

Ольга Глущенко Середа, 8 березня 2023, 03:48
Росіянам не вистачає механізованих сил для просування за межі Бахмута – ISW
Фото: Слово і діло

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що в російських загарбників нема належних механізованих сил для просування за межі Бахмута.

Джерело: ISW

Деталі: Президент України Володимир Зеленський заявив 7 березня, що гіпотетичне захоплення Росією Бахмута забезпечить російським військам "відкритий шлях" до Краматорська, Слов'янська та інших важливих населених пунктів Донецької області.

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Однак ISW продовжує оцінювати, що російським силам бракує спроможності використати тактичне захоплення Бахмута для створення оперативного ефекту, і, ймовірно, це швидко досягне кульмінації в разі  захоплення міста.

Крім того, російським військам, ймовірно, не вистачає механізованих сил, необхідних для просування за межі Бахмута, а тактичні "штурмові загони", які використовувалися для штурму міста, швидше за все, не здатні вести маневрені бойові дії.

Нещодавнє просування російських військ у районах Бахмута демонструє, що російські війська можуть забезпечити обмежені тактичні переваги за допомогою фронтальних атак піхоти.

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Загарбникам, імовірно, не вистачає механізованих сил, щоб пройти дорогами (які є добре укріпленими) на захід від Бахмута.

Як раніше оцінював інститут, у разі захоплення Бахмута російським військам доведеться обирати між двома напрямками наступу, що розходяться.

За висновками аналітиків, російські війська можуть спробувати просунутися у напрямку Костянтинівки (близько 20 км від Бахмута) або в напрямку Слов'янська-Краматорська (близько 40 км на північний захід від Бахмута).

За припущеннями експертів, деградовані російські війська, швидше за все, будуть змушені надавати пріоритет лише одному з цих напрямків, щоб мати хоч якийсь шанс на успіх – хоча російське командування неодноразово розпорошувало свої сили на кілька напрямків наступу за час вторгнення в Україну.

При цьому зазначається, що українські війська укріпили обидва ці напрямки, які забезпечуються численними наземними лініями зв'язку, що проходять глибоко в українському тилу, і будь-яка спроба росіян просунутися цими дорогами, ймовірно, буде "дуже дорого обходитися".

"Російські війська навряд чи зможуть здобути більше, ніж тактичну перемогу після 10 місяців штурмів", – ідеться у звіті.

Основні висновки про війну РФ в Україні від ISW за 7 березня:

  • Зеленський заявив 7 березня, що перед російськими військами буде "відкрита дорога" для захоплення ключових міст на Донбасі.
  • Російським військам, ймовірно, не вистачає механізованих сил, необхідних для просування за межі Бахмута, а тактичні "штурмові загони", які використовувалися для штурму Бахмута, ймовірно, не здатні вести маневрені бойові дії.
  • Окупанти, швидше за все, захопили східну частину Бахмута після контрольованого відходу українських військ 7 березня.
  • Міністр оборони РФ Сергій Шойгу повторив шаблонну риторику, спрямовану на стримування подальшої військової допомоги Україні з боку Заходу.
  • Він також окреслив довгострокові і, ймовірно, бажані зусилля з відновлення і розширення російського офіцерського корпусу.
  • Росія обміняла 130 українських військовополонених на 90 російських військовополонених 7 березня.
  • Генерал ВПС США Джеймс Геккер підтвердив, що США надали Україні комплекти об'єднаних протиракетних комплексів прямої дії збільшеної дальності (JDAM-ER).
  • Російські війська провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
  • Також вони продовжили наземні обстріли вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Російське джерело повідомило, що українські війська намагаються проводити операції через річку Дніпро в Херсонській області.
  • Центральна влада РФ продовжує перекладати вирішення питань мобілізації на російську регіональну владу, яка потім знімає з себе відповідальність за поточні питання російського командування.
  • Російська окупаційна влада продовжує залучати співробітників різних російських правоохоронних органів для заміщення вакантних посад в адміністраціях на ТОТ.

Теми: війнаБахмутЗбройні силиРосія
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