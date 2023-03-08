Росіянам не вистачає механізованих сил для просування за межі Бахмута – ISW
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що в російських загарбників нема належних механізованих сил для просування за межі Бахмута.
Джерело: ISW
Деталі: Президент України Володимир Зеленський заявив 7 березня, що гіпотетичне захоплення Росією Бахмута забезпечить російським військам "відкритий шлях" до Краматорська, Слов'янська та інших важливих населених пунктів Донецької області.
Однак ISW продовжує оцінювати, що російським силам бракує спроможності використати тактичне захоплення Бахмута для створення оперативного ефекту, і, ймовірно, це швидко досягне кульмінації в разі захоплення міста.
Крім того, російським військам, ймовірно, не вистачає механізованих сил, необхідних для просування за межі Бахмута, а тактичні "штурмові загони", які використовувалися для штурму міста, швидше за все, не здатні вести маневрені бойові дії.
Нещодавнє просування російських військ у районах Бахмута демонструє, що російські війська можуть забезпечити обмежені тактичні переваги за допомогою фронтальних атак піхоти.
Загарбникам, імовірно, не вистачає механізованих сил, щоб пройти дорогами (які є добре укріпленими) на захід від Бахмута.
Як раніше оцінював інститут, у разі захоплення Бахмута російським військам доведеться обирати між двома напрямками наступу, що розходяться.
За висновками аналітиків, російські війська можуть спробувати просунутися у напрямку Костянтинівки (близько 20 км від Бахмута) або в напрямку Слов'янська-Краматорська (близько 40 км на північний захід від Бахмута).
За припущеннями експертів, деградовані російські війська, швидше за все, будуть змушені надавати пріоритет лише одному з цих напрямків, щоб мати хоч якийсь шанс на успіх – хоча російське командування неодноразово розпорошувало свої сили на кілька напрямків наступу за час вторгнення в Україну.
При цьому зазначається, що українські війська укріпили обидва ці напрямки, які забезпечуються численними наземними лініями зв'язку, що проходять глибоко в українському тилу, і будь-яка спроба росіян просунутися цими дорогами, ймовірно, буде "дуже дорого обходитися".
"Російські війська навряд чи зможуть здобути більше, ніж тактичну перемогу після 10 місяців штурмів", – ідеться у звіті.
Основні висновки про війну РФ в Україні від ISW за 7 березня:
- Зеленський заявив 7 березня, що перед російськими військами буде "відкрита дорога" для захоплення ключових міст на Донбасі.
- Російським військам, ймовірно, не вистачає механізованих сил, необхідних для просування за межі Бахмута, а тактичні "штурмові загони", які використовувалися для штурму Бахмута, ймовірно, не здатні вести маневрені бойові дії.
- Окупанти, швидше за все, захопили східну частину Бахмута після контрольованого відходу українських військ 7 березня.
- Міністр оборони РФ Сергій Шойгу повторив шаблонну риторику, спрямовану на стримування подальшої військової допомоги Україні з боку Заходу.
- Він також окреслив довгострокові і, ймовірно, бажані зусилля з відновлення і розширення російського офіцерського корпусу.
- Росія обміняла 130 українських військовополонених на 90 російських військовополонених 7 березня.
- Генерал ВПС США Джеймс Геккер підтвердив, що США надали Україні комплекти об'єднаних протиракетних комплексів прямої дії збільшеної дальності (JDAM-ER).
- Російські війська провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
- Також вони продовжили наземні обстріли вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
- Російське джерело повідомило, що українські війська намагаються проводити операції через річку Дніпро в Херсонській області.
- Центральна влада РФ продовжує перекладати вирішення питань мобілізації на російську регіональну владу, яка потім знімає з себе відповідальність за поточні питання російського командування.
- Російська окупаційна влада продовжує залучати співробітників різних російських правоохоронних органів для заміщення вакантних посад в адміністраціях на ТОТ.