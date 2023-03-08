Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Біля Бахмута за добу відбулось 12 боїв, 115 окупантів знищено – Східне угруповання

Станіслав ПогоріловСереда, 8 березня 2023, 10:36
Біля Бахмута за добу відбулось 12 боїв, 115 окупантів знищено – Східне угруповання
Фото: Getty Images

За минулу добу в районі Бахмута на Донеччині відбулось 12 боєзіткнень з окупантами, 115 російських загарбників було знищено.

Джерело: речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Череватого: "Тільки в районі Бахмута було 35 обстрілів і 12 боєзіткнень, 115 окупантів знищено, 197 зазнали поранень різного ступеня".

Деталі: За його словами, в цілому по навколишніх населених пунктах Дубово-Василівка, Оріхово-Василівка тощо окупанти 102 рази відкривали вогонь з різних типів ствольної, реактивної артилерії, відбулося 72 боєзіткнення.

Череватий підкреслив, що головною ударною силою залишаються найманці ПВК "Вагнер". Однак, в силу великих втрат, вони підсилені підрозділами повітряно-десантних та механізованих військ російських загарбників.

При цьому російські артилерія та авіація, які наносять удари по позиціях захисників, підпорядковані регулярним військам окупантів.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Західна розвідка оцінює втрати Росії в боях за місто Бахмут Донецької області в останні місяці в 20-30 тисяч найманців приватної військової компанії "Вагнера", причому загиблих серед них може бути приблизно третина.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що захоплення Бахмута відкриє для Росії шлях до інших населених пунктів Донецької області, тому українські захисники продовжуть боронити місто, однак "ніхто не має бути оточений".
  • Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що в російських загарбників нема належних механізованих сил для просування за межі Бахмута.

Теми: БахмутвійнаРосіяУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відео, фото, доповненоПопрощатися з "Да Вінчі" прийшли Зеленський, Залужний, Резніков та Буданов

Прем’єрка Фінляндії прибула до Києва

фото, доповненоСупутник показав масштабні руйнування Бахмута

Терористи Донбасу ув'язнили правозахисника Буткевича на 13 років - ЗМІ

У "Дії" запустили нове опитування про перейменування Південної залізниці

Парламент Грузії "вбив" скандальний законопроєкт про "іноагентів"

Усі новини...
Бахмут
Росіянам не вистачає механізованих сил для просування за межі Бахмута – ISW
Зеленський: Захоплення Бахмута відкриє РФ шлях до інших міст, але ніхто не має бути оточений
РФ втратила до 30 тисяч "вагнерівців" у боях за Бахмут, кожен третій загинув – західна розвідка
Останні новини
16:05
У лютому інфляція в Україні сповільнилась до 24,9% у річному вимірі
16:05
Зеленський: Ми хотіли б гарантії безпеки від НАТО, доки ми ще не в Альянсі
15:57
Зеленський заявив, що Україна до вибухів на "Північних потоках" непричетна
15:54
Прем'єр Британії: Війна в Україні закінчиться за столом переговорів, але зараз не час для них
15:51
Підбурювання до дезертирства: в Україні заочно судитимуть Януковича
15:47
фото, доповненоОкупанти вкрили вогнем із "Ураганів" Костянтинівку: 8 поранених
15:40
У деяких регіонах Франції після рекордної зимової посухи - рекордні дощі
15:39
відеоПовітряні сили показали знищення крилатої ракети РФ над морем
15:34
На Херсонщині знайшли тіло закатованого росіянами 63-річного чоловіка
15:27
Блокування податкових накладних торкнулося понад 40% активного бізнесу — бізнес-омбудсмен
Усі новини...