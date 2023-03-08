Біля Бахмута за добу відбулось 12 боїв, 115 окупантів знищено – Східне угруповання
За минулу добу в районі Бахмута на Донеччині відбулось 12 боєзіткнень з окупантами, 115 російських загарбників було знищено.
Джерело: речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону
Пряма мова Череватого: "Тільки в районі Бахмута було 35 обстрілів і 12 боєзіткнень, 115 окупантів знищено, 197 зазнали поранень різного ступеня".
Деталі: За його словами, в цілому по навколишніх населених пунктах Дубово-Василівка, Оріхово-Василівка тощо окупанти 102 рази відкривали вогонь з різних типів ствольної, реактивної артилерії, відбулося 72 боєзіткнення.
Череватий підкреслив, що головною ударною силою залишаються найманці ПВК "Вагнер". Однак, в силу великих втрат, вони підсилені підрозділами повітряно-десантних та механізованих військ російських загарбників.
При цьому російські артилерія та авіація, які наносять удари по позиціях захисників, підпорядковані регулярним військам окупантів.
Що було раніше:
- Західна розвідка оцінює втрати Росії в боях за місто Бахмут Донецької області в останні місяці в 20-30 тисяч найманців приватної військової компанії "Вагнера", причому загиблих серед них може бути приблизно третина.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що захоплення Бахмута відкриє для Росії шлях до інших населених пунктів Донецької області, тому українські захисники продовжуть боронити місто, однак "ніхто не має бути оточений".
- Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що в російських загарбників нема належних механізованих сил для просування за межі Бахмута.